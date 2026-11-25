La Reale Mutua Basket Torino ritrova la vittoria a tre giorni dalla sconfitta contro Rimini, superando la ProValue JuveCaserta 2021 per 72-66 al Pala Gianni Asti nel recupero della quinta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2026/27. Una partita caratterizzata da continui strappi, con i gialloblù capaci di costruire a più riprese vantaggi importanti grazie alla solidità difensiva e alle fiammate offensive di Terry Allen (15 punti e cinque triple a segno), salvo poi dover fare i conti con i tentativi di rimonta della formazione campana. Da segnalare, oltre ai 16 punti di Allen, anche la doppia-doppia di Federico Massone (12 punti e 12 rimbalzi). In doppia cifra anche Stefano Faloppa con 10 punti. La formazione di coach Paolo Moretti conquista così la settima vittoria stagionale a fronte di quattro sconfitte, confermandosi nelle zone medio-alte della classifica in vista di un altro impegno casalingo ad altissimo coefficiente di difficoltà: questa domenica, alle ore 18.00, al palazzetto del Parco Ruffini arriverà la capolista Libertas Livorno.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen, Benvenuti

Caserta: D’Argenzio, Nobile, Johnson, Henry, Seck

Avvio di gara caratterizzato da ritmi realizzativi particolarmente bassi, con la Reale Mutua che fatica ancora a trovare fluidità nella propria metà campo offensiva. I gialloblù riescono però a compensare le difficoltà in attacco con una buona tenuta difensiva, limitando la produzione di una formazione abituata a giocare a punteggi ben più elevati. La partita rimane così sui binari dell'equilibrio, con Caserta avanti di due lunghezze alla prima pausa (11-13).

Arrivano segnali incoraggianti da parte della Reale Mutua in apertura di secondo periodo, con i gialloblù che trovano maggiore efficacia offensiva grazie anche al contributo di Faloppa in uscita dalla panchina. Torino si prende il vantaggio e, complici le prime conclusioni a segno dalla distanza e la costante attenzione difensiva, costruisce il primo allungo della serata sul 28-21. La formazione di coach Moretti conserva il vantaggio fino all'intervallo lungo, avanti 35-29.

Al rientro dagli spogliatoi si accende Terry Allen, con tre triple consecutive per permettere alla Reale Mutua di portarsi per la prima volta in doppia cifra di vantaggio, costringendo coach Lardo al timeout sul 45-31. Puntuale la reazione di Caserta, che piazza un parziale di 9-0 per rimettersi in scia con Johnson e Henry. A interrompere il momento favorevole degli ospiti ci pensa una fiammata di Harvey: i gialloblù tornano ad accelerare nella parte conclusiva del periodo, si mette in ritmo anche Pepe per ripristinare le 14 lunghezze di vantaggio all'ultima pausa (58-44).

La Reale Mutua si inceppa nuovamente in attacco, rimanendo a secco di punti per i primi cinque minuti dell'ultima frazione. Caserta ne approfitta per costruire un parziale di 10-0, rientrando nuovamente in partita e costringendo coach Moretti a fermare il gioco sul 58-54. A sbloccare Torino nel momento di maggiore difficoltà è ancora Allen, che si assume la responsabilità di un possesso delicato e firma la sua quinta tripla della serata. Pur faticando a chiudere definitivamente i conti, la Reale Mutua riesce a difendere il proprio vantaggio fino alla sirena finale: 72-66 e settimo successo stagionale per i gialloblù.

Coach Moretti: «Non era facile mantenere un livello di qualità alto, visti gli impegni così ravvicinati. Credo che la partita sia stata interpretata benissimo: siamo stati eccellenti dal punto di vista difensivo, riuscendo ad adattarci alle diverse situazioni offensive di Caserta, una squadra abituata a giocare a punteggi elevati e che abbiamo tenuto a 66 punti. In attacco siamo riusciti a rompere l'equilibrio della partita aprendo il campo con le triple di Allen. La qualità c'è stata, anche se abbiamo fatto fatica a chiudere bene la gara, probabilmente per il grande dispendio di energie. Siamo comunque molto contenti e soddisfatti del risultato».

Reale Mutua Torino - ProValue JuveCaserta 2021 72-66

Parziali (11-13, 24-16, 23-15, 14-22)

Torino: Faloppa 10, Ghirlanda 6, Ficetti ne, Corgnati 5, Allen 16, Massone 12, Benvenuti, Villar ne, Pepe 9, Scandiuzzi, Harvey 14. Allenatore: Moretti. Rimbalzi: 39 (Massone 12). Assist: 15 (Massone 5).

Caserta: Henry 14, D’Argenzio 12, Nobile 2, Johnson 18, Hadzic 4, Seck 2, Junior Sorbo ne, Laganà 6, Brambilla 4, Stable Terry, Lo Biondo 4. Allenatore: Lardo. Rimbalzi: 36 (Henry 11). Assist: 11 (Henry, D’Argenzio 3).