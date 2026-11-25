La squadra, guidata da quest’anno da coach Davide Roncari, riparte dai tre giorni di Udine in programma dal 27 al 29 novembre nel torneo di Lega Basket riservato alle formazioni Under 19 dei sedici club della LBA Serie A SisalClub.

LE AVVERSARIE I Leoni sono inseriti nel Girone A insieme a Gorla Pallacanestro Cantù, Maxima Roma, BC Roma, Nutribullet Treviso, Tezenis Verona, APU Udine ed i campioni uscenti della Virtus EmilBanca Bologna.

LA FORMULA Come nelle passate stagioni, le prime quattro classificate di ogni girone, al termine delle due tappe di qualificazione, con la seconda in programma per il terzo anno consecutivo a Rimini e Santarcangelo di Romagna da lunedì 4 a giovedì 7 gennaio 2027, si qualificheranno alla Final Eight fissata anche quest’anno a Torino con la formula ad eliminazione diretta in contemporanea alle Final Eight di Coppa Italia della Serie A.

DICHIARAZIONI Ad aprire la nuova edizione della Next Gen le dichiarazioni del dirigente Andrea Ablatico: «Ci avviciniamo a questa prima tappa di Next Gen con molta curiosità. Il gruppo è in gran parte nuovo e scopriremo se l'entusiasmo che ci ha portati in questa prima fase già a conquistare l'accesso almeno agli spareggi per le finali nazionali di categoria sarà una buona leva su cui agire», afferma Ablatico. «La Next Gen è una vetrina importante per tutti i ragazzi, svolgendosi nel periodo di stop al campionato dei "grandi" per la finestra delle qualificazioni della nazionale maggiore. L'attenzione dell'ambiente è su di loro. Vediamo come reagiranno. Sarà, a prescindere, la solita esperienza formativa e di confronto con tante società di vertice cui il nostro Club tiene molto. La base sembra solida, coach Roncari ed il suo staff hanno lavorato con pazienza e tranquillità. Siamo fiduciosi.»

Coach Davide Roncari: «Arriviamo alla Next Gen Cup con entusiasmo, fiducia e tanta voglia di misurarci con le migliori realtà giovanili italiane. Sarà un test importante per capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita, ma vogliamo affrontarlo senza pressioni, concentrandoci su noi stessi e sul nostro gioco», afferma Roncari. «Mi aspetto una squadra unita, che si diverta insieme e lotti su ogni possesso: questo è ciò che ci identifica e che dovrà accompagnarci per tutta la stagione. Oltre all’aspetto sportivo, sarà un’esperienza preziosa per rafforzare il gruppo e vivere momenti che i ragazzi porteranno con sé nel loro percorso. La Next Gen è una vetrina speciale e un’opportunità che tutti vogliono vivere. Vogliamo onorarla al massimo, dare tutto in campo e provare ad andare più avanti possibile nel torneo.»

CALENDARIO PARTITE GIRONE A

Venerdì 27 novembre 2026 – Palasport Vecchiatto

ore 12.00 BC Roma – Gorla Pall. Cantù

ore 14.00 Maxima Roma – Allianz Derthona

ore 16.00 Tezenis Verona – Nutribullet Treviso

ore 18.00 APU Udine – Virtus Bologna

Sabato 28 novembre 2026 – Palasport di Gonars

ore 10.30 Nutribullet Treviso – Maxima Roma

ore 12.30 BC Roma – Tezenis Verona

ore 14.30 Allianz Derthona – Virtus Bologna

ore 16.30 Gorla Pall. Cantù – APU Udine

Domenica 29 novembre 2026 – Palasport Vecchiatto

ore 09.30 Maxima Roma – BC Roma

ore 11.30 Tezenis Verona – Allianz Derthona

ore 13.30 Virtus Bologna – Gorla Pall. Cantù

ore 15.30 APU Udine – Nutribullet Treviso

MEDIA Tutte le partite saranno visibili in diretta gratuitamente sulla piattaforma di LBATV.

REGOLE TECNICHE Nella Fase a gironi continueranno ad applicarsi in via sperimentale le seguenti regole:

• dopo un time-out sarà possibile la rimessa in attacco per tutta la gara

• bonus a sei falli di squadra. Dal sesto fallo in poi, alla squadra che avrà subito il fallo, verrà assegnato un punto e concesso un tiro libero. Fallo non su azione di tiro equivale ad un 1 punto bonus più un tiro libero; in caso di canestro valido verrà assegnato anche un punto bonus senza assegnazione di tiri liberi aggiunti.

• eliminata la regola del possesso alternato, prevedendo che ogni palla contesa sia amministrata con un salto a due