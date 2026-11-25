Prosegue la preparazione dell’Acqua Sant’Anna Cuneo in vista della delicata trasferta di domenica 29 novembre alla Kioene Arena di Padova. Alle ore 17 i ragazzi di coach Matteo Battocchio affronteranno i bianconeri guidati da Jacopo Cuttini, in uno scontro diretto tra due formazioni appaiate in classifica a quota 6 punti. I veneti occupano una posizione più avanti grazie al maggior numero di vittorie conquistate, ma hanno già disputato l’anticipo dell’undicesima giornata, in programma per le altre squadre il prossimo 20 dicembre, perdendo 3-0 sul campo di Perugia.

Per i biancoblù si tratta di un appuntamento importante, da affrontare con la consapevolezza acquisita grazie al successo di venerdì scorso contro la Rana Verona. Una vittoria che ha interrotto il digiuno di risultati e restituito fiducia a un gruppo che, già nelle prime cinque giornate, aveva mostrato buone qualità e un gioco spesso superiore a quanto raccontasse la classifica.

Tra i protagonisti della serata contro gli scaligeri c'è stato Thibault Loubeyre. Il giovane libero francese, arrivato in estate a Cuneo su indicazione del direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, sta vivendo un percorso di crescita costante. Inizialmente partito dalla panchina, ha saputo conquistarsi progressivamente spazio e fiducia, anche grazie al confronto quotidiano con il capitano Domenico Cavaccini. Contro Verona si è messo in evidenza con recuperi spettacolari in seconda linea, fondamentali per consentire ai compagni di trasformare in punti numerosi contrattacchi.

«Penso di essere migliorato sotto tutti gli aspetti del gioco – spiega Loubeyre –. Qui in Italia tutto è più veloce, sia in battuta sia in attacco. Questo mi ha permesso di crescere soprattutto nella visione di gioco e nel posizionamento difensivo». Un percorso che prosegue quotidianamente in palestra, sotto la guida di coach Battocchio: «Lavoriamo molto sul piano di rimbalzo in ricezione, per trovare la posizione migliore delle braccia, ma anche sulla mobilità delle anche».

Nel suo ambientamento a Cuneo ha avuto un ruolo importante anche il rapporto con Mimmo Cavaccini, capitano ed esperto libero con il quale condivide il ruolo. Una concorrenza che, anziché rappresentare un ostacolo, si è trasformata in uno stimolo reciproco. «Abbiamo un rapporto molto sano. In allenamento ci spingiamo a vicenda per alzare il livello e dare sempre il massimo. Fin dal primo momento Mimmo mi ha fatto sentire a mio agio, facendomi capire che non ci sarebbe mai stata una rivalità negativa tra noi».

La vittoria contro Verona ha rappresentato un passaggio significativo anche per il morale della squadra. Dopo un avvio di stagione complicato sul piano dei risultati, i biancoblù hanno ritrovato il successo e soprattutto la consapevolezza delle proprie possibilità. «Credo che la pausa del weekend della Supercoppa ci abbia fatto bene. Sapevamo che la partita contro Verona poteva rappresentare il vero inizio della nostra stagione e siamo riusciti a esprimere quello che avevamo preparato».

Adesso la sfida è riuscire a dare continuità a quanto mostrato. Loubeyre individua nella battuta uno degli elementi sui quali costruire il percorso della squadra: «Penso che il nostro livello al servizio debba diventare un punto di forza. Siamo già abbastanza ben organizzati nella correlazione muro-difesa e, dopo questa vittoria, abbiamo ritrovato fiducia nei nostri mezzi. Spero davvero che riusciremo a proseguire su questa strada».

La trasferta di Padova arriva dunque in un momento importante, con Cuneo intenzionata a confermare i progressi e a conquistare punti preziosi per la classifica, in vista del rush finale del girone d'andata.

APERTA LA PREVENDITA PER CUNEO-PIACENZA

Intanto è già partita la prevendita per il prossimo appuntamento casalingo dell'Acqua Sant'Anna Cuneo. Domenica 6 dicembre, alle ore 18, al palazzetto arriverà la Gas Sales Bluenergy Piacenza per un altro big match del campionato. I biglietti sono disponibili online sul circuito Liveticket.it e in presenza presso il negozio Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo, durante i normali orari di apertura dell'esercizio commerciale. Un'occasione importante per ritrovare il pubblico biancoblù sugli spalti e sostenere la squadra in una nuova sfida di alto livello