BCC, rimonta e lucidità nel finale: primo posto nel Gruppo H
Le ragazze di Cutugno vincono 70-77 in Polonia con un finale lucido e determinato, conquistando il primato nel girone e la testa di serie nel Round of 32
Vittoria di carattere per il BCC, privo di Arado e Pysmennyk, che sul campo di Poznan gioca una partita coriacea, resistendo ai tentativi di allungo delle avversarie e allungando nelle battute conclusive grazie a giocate corali lucide. Il successo odierno consente alla squadra allenata da Cutugno di conquistare anche il primo posto aritmetico nel Gruppo H e di guadagnarsi il diritto di essere una delle teste di serie del Round of 32. Si tratta di un risultato storico per la Società, che alla prima esperienza europea della sua storia, centra un traguardo, parziale, di grande prestigio.
Primo quarto fatto di parziali a Poznan: dopo l’avvio brillante del BCC (1-11), le padrone di casa reagiscono con un parziale di 21-6 che fissa il punteggio sul 22-17 del 10’. Nella seconda frazione la gara scorre con lo stesso leitmotiv del periodo iniziale, con l’equilibrio in campo che permane costante: all’intervallo la squadra polacca conduce per 36-33.
Al rientro dagli spogliatoi, le due squadre trovano soluzioni efficaci che permettono loro di muovere il punteggio: il BCC corona il suo inseguimento e trova il pareggio a 54 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da Cutugno trova maggiore continuità nel tiro da fuori, aprendo l’area avversaria e approfittando anche delle seconde opportunità per prendere il controllo del ritmo e del punteggio e allungare fino al 70-77 finale.
Enea AZS Politechnika Poznan-Autosped BCC 70-77
Parziali (22-17, 36-33, 54-54)
Poznan: Fitzgerald 25, Davis 11, Pszczolarska 5, Miskiniene 9, Jakubiuk 8, Popovic 7, Puzio 1, Piasecka 4, Troszka ne, Glowczak, Haegenbarth. All. Szawarski
BCC: Sitku-Varga 9, Conte 13, Caloro 7, Leonardi 5, Fondren 13, Lokoka, Frustaci 13, Dixon 10, Zanetti 2, Wnorowska 5. All. Cutugno
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