Si sono aperte mercoledì 25 novembre le iscrizioni alla quattordicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM , in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dal 2014 l’iniziativa promossa dal CUS Torino , in collaborazione con Università di Torino e Politecnico di Torino , coinvolge la comunità in un appuntamento che promuove la salute e il benessere, sostiene la ricerca universitaria sul cancro e sensibilizza sui temi della prevenzione, dei corretti stili di vita, dell’inclusione e della parità di genere. La manifestazione si conclude con una corsa-camminata non competitiva di 5 km, aperta a tutte e a tutti, che unisce sport e solidarietà. Come di consueto saranno tre le giornate dedicate in programma a Torino il 5, 6 e 7 marzo 2027 , con attività e iniziative aperte alla cittadinanza. JUST porta la ricerca universitaria sul cancro a diretto contatto con la città e i suoi cittadini, creando occasioni di incontro e confronto con professionisti della salute, associazioni ed esperti. Attraverso la donazione, ogni partecipante contribuisce a sostenere i ricercatori dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino.

Il Villaggio della Prevenzione e della Salute, allestito in Piazza Castello e piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino, da venerdì a domenica, sarà il cuore della manifestazione. Durante le tre giornate, cittadini e studenti potranno partecipare a visite preventive gratuite, ricevere consulti e counseling e conoscere le attività delle associazioni no profit presenti con i propri stand. Uno spazio di condivisione e sensibilizzazione che favorisce il dialogo tra mondo accademico, realtà sanitarie, associazioni, scuole e cittadinanza, portando la cultura della prevenzione direttamente nel cuore della città. La giornata inaugurale della manifestazione, venerdì 5 marzo, sarà dedicata alle scuole e ai talk di approfondimento, con momenti di incontro e confronto sui temi della salute, della ricerca, del benessere e della parità di genere. Il programma in Piazza Castello sarà arricchito anche dai consueti appuntamenti dedicati al movimento, alla condivisione ed al benessere: “YOGA PER JUST”, in programma sabato mattina, e “PILATES PER JUST”, previsto per domenica mattina. Nella mattinata di sabato 6 marzo ritornerà anche “JUST ON THE WATER”, per il sesto anno consecutivo, appuntamento che porta lo spirito di JUST anche sull’acqua; a Torino, canoisti, canottieri e dragon boat sfileranno lungo le rive del fiume Po.

Domenica 7 marzo sarà il momento della tradizionale corsa-camminata solidale di 5 km, aperta a tutte e a tutti, con partenza dal Parco del Valentino e arrivo in Piazza Castello. Un appuntamento ormai celebre che coinvolge migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, accomunati dalla volontà di sostenere la ricerca universitaria, promuovere la cultura della prevenzione e condividere un messaggio di attenzione alla salute. Un appuntamento che, anno dopo anno, trasforma le strade di Torino in un luogo di partecipazione e sensibilizzazione. Anche gli amici a quattro zampe potranno essere protagonisti della manifestazione con JUST FOR PET, il progetto che rinnova il proprio appuntamento nell’edizione 2027. L’iniziativa nasce per valorizzare il rapporto tra esseri umani e animali e il suo contributo al benessere psicofisico e alla qualità della vita, con particolare attenzione alle potenzialità della relazione uomo-animale nei percorsi di prevenzione e supporto terapeutico, soprattutto per i pazienti oncologici. Accanto alla sensibilizzazione, il progetto persegue un importante obiettivo solidale: raccogliere fondi per sostenere il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino e contribuire alla valorizzazione dell’assistenza e della cura del benessere animale. Attraverso JUST FOR PET, scienza, attenzione e solidarietà si incontrano per promuovere una cultura della cura che riconosce il valore della relazione tra persone e animali.

Soddisfazione nelle parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: «JUST THE WOMAN I AM è un progetto che, grazie alla collaborazione tra CUS Torino, Università di Torino e Politecnico di Torino, è cresciuto negli anni, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e realtà del territorio. La quattordicesima edizione rinnova l’impegno dei nostri atenei nella promozione della salute, della prevenzione e della ricerca universitaria, confermando il valore dello sport come strumento di sensibilizzazione e partecipazione. Il nostro obiettivo è continuare a costruire occasioni di incontro tra il mondo accademico e la cittadinanza, dando un contributo concreto alla diffusione della cultura della prevenzione e al sostegno della ricerca universitaria».

Come iscriversi?

Le iscrizioni possono essere effettuate come SINGOLO, GRUPPO o PET sul sito ufficiale https://jtwia.org/iscrizioni/. La partecipazione dei Gruppi è uno degli elementi distintivi di JUST THE WOMAN I AM: condividere l’esperienza con colleghi, amici e compagni di squadra permette di rafforzare il valore dell’iniziativa e di contribuire insieme al sostegno della ricerca universitaria. Ricorda: ogni iscrizione è un passo verso la cura!

Per tutte le informazioni: iscrizioni@jtwia.org

Partner e sostenitori

Anche quest’anno, R101 rinnova la propria presenza come radio ufficiale di JUST THE WOMAN I AM, portando energia, festa e divertimento. I suoi talent animeranno l’evento con musica e attenzione ai temi di inclusione, benessere e salute.

Sistemi SpA rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio sostegno a Just The Woman I Am. Una collaborazione che, nell’anno in cui l’azienda celebra i suoi 50 anni di storia, conferma la condivisione di valori quali l’attenzione alle persone, la responsabilità verso il territorio e l’impegno per uno sviluppo sostenibile.

Nova Coop, Cooperativa di consumatori radicata sul territorio piemontese e impegnata nella promozione del benessere, della socialità e della solidarietà, rafforza la sua partnership con Just The Woman I Am diventando Main Sponsor di questa edizione e sostenendo la ricerca, la prevenzione e la promozione di una cultura del benessere.

Decathlon sostiene nuovamente Just The Woman I Am, promuovendo l’iniziativa nei propri canali e nei quattro punti vendita di Settimo Torinese, Grugliasco, Torino Centro e Moncalieri, dove è possibile iscriversi all’edizione 2027 e ritirare il kit gara. L’intero ricavato delle iscrizioni in negozio sarà devoluto alla ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

SNCF Voyages Italia è main sponsor di Just The Woman I Am, a sostegno di un movimento collettivo che promuove i valori della prevenzione, della ricerca, dell’inclusione e della parità di genere. Una partecipazione che testimonia l’impegno dell’azienda al fianco di un progetto che, attraverso lo sport, mette al centro la salute e il benessere delle persone.