È il Piemonte il grande protagonista della prima edizione italiana del Torneo del Mediterraneo U16 , andata in scena sabato 21 e domenica 22 novembre al Campo Pino Valle di Imperia, dopo l'esperienza di Nizza dell'anno passato. La rappresentativa piemontese ha chiuso la manifestazione a punteggio pieno, con tre vittorie su tre contro tutte le avversarie: Liguria, Ligue Sud e Corsica. La giornata di domenica non è stata clemente: una pioggia battente ha accompagnato gli incontri dal fischio d'inizio delle 9.30 fino all'ultima partita. Ma il campo pesante e il pallone scivoloso non hanno frenato l'impeto e la tecnica dei giovani piemontesi, che nelle sfide da 25 minuti hanno saputo imporre il proprio gioco con determinazione, ordine e grande spirito di squadra.

A seguire i ragazzi a bordo campo, alla presenza del Sindaco di Imperia, per il CR Piemonte, insieme ai tecnici, c'erano il presidente Sergio Manto e il Consigliere regionale Maurizio Cremonini, testimoni di una prestazione che conferma la qualità del lavoro svolto sul territorio con il rugby giovanile. Il torneo non è stato solo campo. Sabato le rappresentative e gli staff sono stati accolti a Imperia e alle 15.30 hanno preso parte a un allenamento congiunto, aperto al pubblico e ai tecnici dei club. In serata, tutti insieme davanti alla televisione per seguire Italia-Fiji del Nations Championship: un momento di festa che ha unito ragazzi di regioni e Paesi diversi sotto la stessa passione.

Domenica, dopo le partite, la giornata si è chiusa come vuole la tradizione ovale: con un bel terzo tempo, all'insegna dell'amicizia tra le quattro rappresentative. Il successo di Imperia premia l'impegno dei giocatori, dello staff tecnico e delle società piemontesi che ogni settimana lavorano con i più giovani. Il Torneo del Mediterraneo si conferma un'occasione preziosa di confronto sportivo internazionale e di crescita, dentro e fuori dal campo. Complimenti a tutti i ragazzi della rappresentativa U16 del Piemonte e un ringraziamento agli organizzatori, alle rappresentative di Liguria, Ligue Sud e Corsica e a tutti coloro che hanno reso possibile questo fine settimana di sport.