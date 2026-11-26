Un altro grande protagonista della storia della pallacanestro torinese torna al Pala Gianni Asti. Dopo Alessandro Abbio, è il turno di Carlo Caglieris , che questa domenica 29 novembre sarà ospite speciale di Basket Torino in occasione della sfida tra la Reale Mutua e la capolista Libertas Livorno . L'appuntamento si inserisce nell'ambito dell'iniziativa “Eroi gialloblù – Basket Torino celebra la storia della pallacanestro torinese”, promossa dal club per rendere omaggio ai grandi protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria cestistica della città.

Tra i più grandi playmaker della storia della pallacanestro italiana e membro dell'Italia Basket Hall of Fame, “Charlie” Caglieris è uno dei giocatori simbolo degli anni d'oro del basket torinese. Dal 1981 al 1985 ha indossato per quattro stagioni la maglia della storica Berloni, contribuendo al raggiungimento di tre semifinali scudetto e collezionando 1.271 punti e 440 assist in 138 presenze. Proprio durante il suo quadriennio torinese, nel 1983, Caglieris si è laureato campione d'Europa con la Nazionale italiana, oltre ad aver partecipato sempre con la maglia azzurra alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.

Domenica sarà dunque l'occasione per riabbracciare uno dei grandi interpreti di un'epoca memorabile della pallacanestro cittadina, celebrandone il contributo alla storia sportiva di Torino e dando l'opportunità alle diverse generazioni di tifosi di applaudire uno dei campioni più amati e apprezzati sotto la Mole.