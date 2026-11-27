Serie B1 - Milano fa cinque su cinque, la classifica prende forma Undici incontri nelle ultime due settimane di Serie B1, con gli Skunk Milano che consolidano il primato e diverse formazioni che iniziano a definire le proprie ambizioni. Milano è già matematicamente campione d'inverno con 15 punti, frutto di cinque vittorie in altrettanti incontri. Gli ultimi due successi arrivano contro Driphit (93-72) e Hammers (110-92). Come evidenziato da Hitball News&More, a impressionare è soprattutto il rendimento offensivo degli Skunk: 516 punti complessivi, per una media di 103,2 a partita. Tra le prestazioni individuali più significative spiccano i 27 punti di Brossa e i 34 di Marino.

Gli Hammers devono fare i conti anche con la sconfitta contro i Decepticon, che si impongono per 63-46. Non basta l'ottima prestazione di Mattia Valetti, autore di 18 punti e premiato come miglior giocatore e difensore della propria squadra. Tra i Decepticon si distinguono Santomaggio e Armanno.

Nella stessa serata gli Hit Bulls superano gli Hitbusters per 74-48, trascinati dai 19 punti di Bonincontro e dai 18 di Specchiulli. Gli Hitbusters restano così alla ricerca dei primi punti stagionali. Gli Hit Bulls si ripetono contro i Decepticon, imponendosi per 72-46 con quattro giocatori su sette in doppia cifra. Da segnalare le prestazioni di Calvo e Specchiulli, rispettivamente miglior giocatore e miglior difensore della squadra.

Arrivano intanto i primi impegni stagionali dei Guardians Chivasso. All'esordio, i gialloneri cedono per 69-65 ai Torino Warriors, al termine di una sfida combattuta fino all'ultimo minuto. Decisivi Solinas e Pompili, rispettivamente con 20 e 19 punti, mentre ai chivassesi non bastano i 20 di Rosso e i 17 di D'Alessandra.

Il riscatto dei Guardians arriva contro i Meatballs, superati con un netto 132-93. Rosso e D'Alessandra si confermano i principali riferimenti offensivi della formazione chivassese, con 42 e 37 punti, accompagnati dai 26 del capitano Spatafora. Ai Meatballs non basta una prestazione di alto livello di Ossai, autore di 42 punti con 10 triple. I Meatballs hanno affrontato 4 giorni prima anche l'altra formazione di Chivasso, i Dracarys. La squadra di De Blasio conduce per buona parte dell'incontro, ma subisce la rimonta avversaria nella fase conclusiva, complice anche la possibile incidenza dell'assenza di cambi. Con un parziale di 29-7, i Dracarys ribaltano il risultato grazie soprattutto a Martini (27 punti), Dughera e Schiaroli (19 a testa). Per i Meatballs si distinguono De Blasio con 26 punti e Ossai con 22.

Doppio successo contro le formazioni chivassesi per i Torino Warriors, che dopo aver battuto i Guardians superano anche i Dracarys per 95-65. Ancora protagonista Pompili con 28 punti, ben supportato dai 21 di Sanfilippo. Tra i Dracarys spiccano invece i 23 punti di Dughera.

Il 25 novembre tornano in campo entrambe le squadre di Chivasso. I Guardians superano gli Hit Bulls per 63-58, al termine di una partita ricca di cambi di fronte. Dopo aver controllato i primi due tempi, i gialloneri subiscono la rimonta degli avversari, capaci di passare dal -13 al +4, prima di trovare il nuovo e definitivo sorpasso. Decisivi i 25 punti di Spatafora, mentre Reato si conferma miglior difensore della squadra per la terza partita consecutiva.

Nell'altro incontro i Driphit superano i Dracarys per 96-85. Avanti per gran parte della gara, i Driphit costruiscono il vantaggio decisivo nell'ultima frazione, raggiungendo anche il +20. Brossa e Caiano contribuiscono al successo con 35 e 23 punti, mentre ai chivassesi non bastano i 38 di Schiaroli e i 19 di Dughera.

Serie B2 - Valhalla e Krakens non si fermano, Spartak in crescita

Valhalla e Krakens Chivasso mantengono la propria imbattibilità, mentre alle loro spalle diverse formazioni iniziano a candidarsi a un ruolo da protagoniste. I Valhalla conquistano la quinta vittoria consecutiva, consolidando il primato in classifica con 14 punti. A farne le spese sono i Golden Hunters, superati nettamente per 98-61. Una partita controllata dalla capolista, che amplia progressivamente il vantaggio senza concedere agli avversari concrete possibilità di rimonta. Continuano a vincere anche i Krakens Chivasso, che conquistano il quarto successo stagionale superando gli Atletico Boomers per 69-68. Questi ultimi conducono per quasi tutta la partita, costruendo anche un margine importante, prima di subire la rimonta dei chivassesi nelle battute conclusive. Ancora una volta determinante Signorini, autore di 29 punti.

Come sottolineato da Hitball News&More, i Krakens si confermano specialisti delle vittorie di misura: tre dei quattro successi stagionali sono arrivati con uno scarto complessivo di appena quattro punti. Un dato che evidenzia la capacità della formazione chivassese di imporsi nei finali più combattuti.

Prosegue nel migliore dei modi anche l'avventura degli Spartak, che dopo il successo all'esordio contro i Monstars superano gli Homeless per 89-81. Gli Homeless conducono per buona parte dell'incontro, prima di subire il ritorno degli avversari nella fase conclusiva. Decisivi i 32 punti di Rossi, che trascina la giovane formazione alla seconda vittoria consecutiva.

Doppio impegno dagli esiti opposti per i Purple Hit, che prima superano i Golden Hunters per 101-86, per poi arrendersi ai Delirium Consulum. Questi ultimi conquistano il primo successo stagionale imponendosi per 83-81, al termine di una sfida decisa soltanto ai supplementari. Un confronto tra la vivacità di una giovane formazione e l'esperienza di una squadra capace di trovare le soluzioni decisive nei momenti di maggiore difficoltà.

Tornano al successo anche i Nomadi Venaria, che superano i Monstars per 126-83. Dopo un avvio equilibrato, i venariesi prendono progressivamente il largo, trascinati da uno straordinario Zoccarato, autore di 47 punti.

I Monstars riescono però a riscattarsi nell'incontro successivo, battendo gli Atletico Boomers per 77-68 e conquistando così i primi tre punti stagionali.

La classifica vede i Valhalla al comando con 14 punti, seguiti dai Krakens Chivasso a quota 12. Terzo posto per i Purple Hit con 7 punti, mentre Spartak e Nomadi Venaria inseguono a quota 6. Homeless, Golden Hunters e Monstars occupano le posizioni successive con 3 punti, davanti ai Delirium Consulum (2) e agli Atletico Boomers (1).

Il diverso numero di incontri disputati invita ancora alla prudenza nella lettura della classifica, ma l'imbattibilità di Valhalla, Krakens e Spartak rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse di questa prima parte di stagione.