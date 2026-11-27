Ultimo allenamento domani mattina alla palestra Pnrr, poi la partenza in direzione Veneto. Domenica pomeriggio, alle ore 18 , alla Kioene Arena, l’ Acqua Sant’Anna Cuneo sarà ospite della Pallavolo Padova nella gara valida per la settima giornata del girone di andata della SuperLega 2026/2027. Una trasferta che arriva dopo il successo casalingo contro Verona e che presenta diverse insidie. A metterlo in evidenza è lo stesso tecnico cuneese Matteo Battocchio, che invita a non lasciarsi condizionare dalla classifica: Padova è una squadra in salute, con qualità tecniche e individualità importanti, e il suo rendimento recente racconta una realtà diversa da quella che potrebbe suggerire la graduatoria.

«Troviamo una squadra in realtà in salute, non sono messi così male come potrebbe sembrare. Stanno giocando bene, hanno trovato continuità nel cambio palla e si sono messi in un buon momento», sottolinea Battocchio, che ricostruisce il percorso dei veneti distinguendo le sconfitte contro le formazioni di vertice dagli scontri diretti.

Padova ha infatti affrontato nelle prime giornate alcune delle principali candidate al titolo, perdendo contro Piacenza, Lube e Perugia, oltre alla trasferta di Milano, disputata con una formazione molto rimaneggiata. Diverso il bilancio negli scontri diretti: i veneti hanno conquistato due belle vittorie per 3-0 contro Cisterna e Prata, prima della sconfitta interna contro Monza.

Proprio l'ultima partita, secondo Battocchio, non restituisce pienamente il valore della prestazione padovana: «Con Monza c'è stato un momento che ha cambiato la partita. Padova era sotto di un set, ma nel secondo era avanti e stava giocando bene. Poi Monza ha trovato quattro ace consecutivi e ha girato l'andamento del parziale. Senza quel passaggio, probabilmente, quel set lo avrebbe vinto Padova».

Il tecnico cuneese non ha dubbi sulla qualità dell'avversario: «Secondo me è una delle squadre più attrezzate tra quelle della parte bassa della classifica, se non la più attrezzata sulla carta insieme a Prata. È una formazione molto completa, con giocatori di valore e una battuta importante».

Un avversario, dunque, da affrontare con grande attenzione. «Sarà una gara tosta», conclude Battocchio, che fissa anche l'obiettivo della trasferta: «Noi vogliamo continuare a giocare bene e a crescere. L'obiettivo sarà cercare di portare via un punticino da un campo molto ostico».

LA SFIDA NELLA SFIDA: GLI IRANIANI E IL DUELLO TRA BOMBER

Uno dei temi più interessanti della partita sarà il confronto tra i giocatori iraniani delle due formazioni. Nelle fila padovane i riflettori saranno puntati sulla diagonale composta dal palleggiatore Arshia Behnezhad e dall'opposto Amir Golzadeh, mentre sul versante cuneese ci sarà Porya, numero 19 biancoblù e protagonista assoluto al servizio nella sfida contro Verona.

Proprio Porya, ribattezzato ormai “Mister Ace”, è stato una vera spina nel fianco della seconda linea scaligera, mettendo a segno ben cinque battute vincenti dirette. Un fondamentale nel quale il cuneese sta dimostrando grande incisività: sono nove gli ace realizzati in campionato, ai quali si aggiungono 85 punti complessivi.

Ma la sfida tra gli iraniani non sarà l'unico duello da seguire. Particolare interesse suscita il confronto tra i due opposti, Nathan Feral e Amir Golzadeh. I numeri premiano nettamente l'attaccante cuneese, attuale primo nella graduatoria dei realizzatori con 130 punti in sei partite, alla media di 5 punti per set. Sono 111 gli attacchi vincenti e 12 gli ace messi a referto, con un indice di rendimento nel ruolo di 0,56.

Golzadeh, dal canto suo, è a quota 78 punti in sette gare, con una media di 3,90 per set, 60 attacchi vincenti e 11 battute punto. L'opposto iraniano ha però nella battuta e nel muro due armi da non sottovalutare: la sua media è di 0,55 ace per set e 0,35 muri per set, superiore a quella di Feral in entrambi i fondamentali.

Anche il confronto tra gli schiacciatori promette equilibrio. Il padovano Leonardo Lukas Leodolter ha realizzato 85 punti in 22 set, con una media di 3,86 per set e 75 attacchi vincenti. Porya ha raggiunto lo stesso bottino di 85 punti, ma in 24 set, con 69 attacchi vincenti e nove ace. Se Lukas presenta una media realizzativa leggermente superiore, il cuneese ha invece prodotto otto break point in più.

I NUMERI DI SQUADRA: CUNEO 1ªA MURO E 2ª NEI PUNTI

Le statistiche collettive confermano il buon avvio di stagione dell'Acqua Sant'Anna Cuneo e mettono in evidenza alcune caratteristiche che potranno rivelarsi decisive anche alla Kioene Arena. Dopo sei incontri disputati e 26 set giocati, la formazione di Battocchio occupa il secondo posto nella classifica dei punti realizzati, con 375 punti complessivi e una media di 14,42 per set. Padova, dopo sette partite e 22 set, è nona con 317 punti, ma presenta una media praticamente identica: 14,41 per set. Il divario diventa più significativo considerando i break point: 130 quelli messi a segno da Cuneo contro i 95 dei veneti. Un margine di 35 punti che racconta la capacità dei biancoblù di incidere nei momenti determinanti degli scambi.

Anche in attacco Cuneo occupa il secondo posto assoluto, con 289 colpi vincenti e una media di 11,12 per set, contro i 244 di Padova e gli 11,09 per set dei bianconeri. Il dato più significativo riguarda però il muro: l'Acqua Sant'Anna è attualmente la migliore squadra della SuperLega in questo fondamentale, con 54 muri vincenti, pari a 2,08 per set. Padova è ottava con 41 muri e una media di 1,86 per set. Una superiorità che trova conferma anche nelle classifiche individuali. Cuneo piazza infatti tre giocatori tra i primi quattordici muratori del campionato: Leandro Mosca è quarto con 15 muri, Lorenzo Codarin dodicesimo con 10 e Bryan Argilagosquattordicesimo con nove. Insieme hanno prodotto 34 dei 54 muri complessivi della squadra, quasi il 63% del bottino biancoblù. Padova, invece, non presenta giocatori nella Top 20 individuale del fondamentale, pur avendo realizzato 41 muri di squadra: un dato che evidenzia una distribuzione più diffusa del contributo tra gli atleti del roster.

FERAL E KHANZADEH, IL PESO DEI PROTAGONISTI

La produzione offensiva cuneese passa in maniera importante dai suoi due principali riferimenti: Nathan Feral e Porya hanno realizzato insieme 215 dei 375 punti della squadra, pari al 57,33% del totale. Ancora più significativo il loro contributo negli attacchi vincenti, con 180 colpi a segno sui 289 complessivi, oltre il 62%. Feral da solo rappresenta il 34,67% dei punti e il 38,41% degli attacchi vincenti di Cuneo. Numeri che ne confermano il ruolo di terminale offensivo di riferimento per la formazione di Battocchio.

A Padova il peso offensivo è distribuito soprattutto tra Lukas e Golzadeh, autori complessivamente di 163 punti e 135 attacchi vincenti. La coppia copre il 51,42% dei punti e il 55,33% degli attacchi vincenti della squadra veneta. Anche al servizio le due formazioni presentano caratteristiche interessanti. Entrambe hanno realizzato 32 ace complessivi, ma Padova ha una media superiore per set, con 1,45 battute vincenti contro le 1,23 di Cuneo. Tra i singoli, Feral guida il reparto biancoblù con 12 ace, seguito da Porya con nove; per i veneti Golzadeh è a quota 11, mentre Behnezhad ne ha realizzati sei.

ATTENZIONE ALLA RICEZIONE E AI CENTRALI PADOVANI

Un altro aspetto da tenere in considerazione sarà la qualità della ricezione. Cuneo ha totalizzato 89 ricezioni perfette, contro le 84 di Padova, ma rapportando i numeri ai set giocati il vantaggio è dei veneti: 3,82 ricezioni perfette per set contro le 3,42 dei piemontesi. A livello individuale Mattia Orioli, schiacciatore padovano, occupa il decimo posto nella graduatoria della ricezione con una media ponderata di 5,29. Il libero cuneese Thibault Loubeyre è diciannovesimo con 5,00, ma presenta una percentuale di ricezioni perfette superiore: 28,07% contro il 18,09% del collega veneto. Da non sottovalutare anche il rendimento dei centrali padovani. Marco Pellacani, quindicesimo nella graduatoria di rendimento del ruolo, si distingue soprattutto per l'efficienza offensiva: il 60,98% degli attacchi si trasforma in punto, con appena il 2,44% di palloni murati e altrettanti errori. Andrea Truocchio, diciassettesimo, contribuisce invece con una media di 0,44 muri per set.

Sul fronte cuneese, Codarin e Mosca occupano rispettivamente l'ottavo e l'undicesimo posto nella graduatoria specifica dei centrali, con indici di rendimento di 0,35 e 0,31. Mosca è inoltre il riferimento assoluto a muro della squadra, con una media di 0,58 muri per set.

OBIETTIVO: DARE CONTINUITÀ AL SUCCESSO CON VERONA

I numeri raccontano dunque di un'Acqua Sant'Anna Cuneo particolarmente efficace in attacco e a muro, capace di trovare nei propri terminali offensivi un contributo importante e costante. Padova, dal canto suo, può contare su una buona incisività al servizio, su una ricezione efficace in rapporto ai set disputati e su individualità di valore, a partire da Golzadeh, Leodolter e dai centrali. Ma, al di là delle statistiche, il messaggio di Battocchio è chiaro: la posizione in classifica dei veneti non deve trarre in inganno. La formazione di Cuttini ha dimostrato di poter competere, ha ritrovato continuità nelle ultime uscite e dispone di un sistema di gioco particolarmente efficace, soprattutto in ricezione.

Il tecnico cuneese, inoltre, non vuole parlare di rinascita dopo il successo contro Verona. «Non parlerei di rinascita. Noi stiamo continuando a lavorare bene, stiamo continuando a crescere. Anche contro Verona, se vogliamo essere sinceri, abbiamo forse giocato peggio rispetto alla gara con Monza. La differenza l'hanno fatta soprattutto i finali dei set e il diverso momento di fiducia delle due avversarie».

Un'analisi che conferma la volontà di mantenere alta l'attenzione, senza farsi condizionare dal risultato dell'ultima giornata. «Vogliamo continuare a giocare bene», ribadisce Battocchio.

Domenica alle 18, alla Kioene Arena, servirà dunque una prestazione di spessore. Per Cuneo l'obiettivo è dare continuità al successo con Verona, consapevole che dall'altra parte della rete ci sarà una Padova competitiva, attrezzata e pronta a sfruttare il fattore campo.