L’impresa firmata al PalaIgor di Novara è ancora negli occhi ma per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è già tempo di voltare pagina. La nuova sfida che attende le biancoblù si chiama ChorusLife Volley Bergamo , match valevole per l’undicesima giornata della LVF A1 Fineco in programma domenica 29 novembre ( ore 18 ) al PalaFenera . Questo terzultimo turno del girone d’andata mette in palio punti di notevole peso specifico per entrambe le squadre. Con una vittoria e la giusta combinazione di risultati dagli altri campi le chieresi potrebbero garantirsi con due giornate d’anticipo un piazzamento fra le prime quattro al giro di boa della stagione, con i vantaggi conseguenti per il quarto di Coppa Italia. Le orobiche da parte loro sono anch’esse a caccia di punti preziosi per la coppa, sia in termini di piazzamento nella griglia sia per centrare una qualificazione molto vicina ma ancora non matematica. Una curiosità statistica: tanto Chieri quanto Bergamo sono nove imbattute fuori casa. Nei dieci precedenti col Volley Bergamo 1991 le biancoblù si sono imposte nove volte. Considerando anche la precedente società orobica le sfide in A1 salgono a tredici, con un bilancio complessivo di undici affermazioni chieresi a due. Due le ex, una per parte: Stella Nervini e Federica Carletti.

A fare il punto prepartita è proprio Stella Nervini. La sua analisi inizia dalla vittoria di sabato scorso a Novara: «Il ritorno in palestra per allenarci dopo la vittoria a Novara è stato bellissimo, eravamo più che contente e soddisfatte del risultato ottenuto, chiaramente era un risultato che abbiamo cercato e volevamo fortemente, ma forse è stato un po’ inaspettato per come è arrivato. Penso che abbiamo giocato una partita veramente importante, dando prova che meritiamo la posizione in classifica in cui ci troviamo in questo momento».

La schiacciatrice biancoblù passa quindi a presentare la sfida con Bergamo: «Ci aspettano partite sempre più toste, non solo per consolidare la posizione in classifica, ma anche in ottica quarti di Coppa Italia, per cercare di giocarceli in casa, che sappiamo essere un nostro punto di forza. La partita con Bergamo sarà molto interessante. Loro hanno appena perso una giocatrice che finora è stata molto importante, ma comunque hanno una rosa ampia. È una squadra assolutamente interessante, hanno disputato un ottimo inizio di campionato e penso che giochino una pallavolo anche simile alla nostra, è un gioco molto veloce. Credo sarà una bella gara. Hanno un sestetto veramente ben collaudato, ottimi giocatori, hanno un palleggiatore giovane che comunque sta già dando prova di essere un ottimo palleggiatore per questo campionato, quindi penso che dovremo stare molto attente, loro sicuramente verranno agguerrite, perché è una partita importante anche per la loro classifica. Hanno già dato del filo da torcere un po’ a tutte le big, quindi non dovremo sottovalutarle da nessun punto di vista. Spero che approcceremo la partita al meglio e mi auguro che il PalaFenera sia pieno di persone per aiutarci e assistere a una bella gara».