Seconda trasferta consecutiva per la Reale Mutua Torino '81 Iren che, dopo il successo di sabato scorso con il Metanopoli, domani scenderà in vasca a Genova contro l'Arenzano. I gialloblù si trovano al quarto posto a quota 9 punti, mentre i liguri, con la sconfitta 11-8 contro il Sori, sono noni in classifica. Le parole di Ivan Vuksanovic presentano la sfida: «Ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra storicamente difficile da affrontare, soprattutto sul proprio campo. Dovremo quindi scendere in vasca con la massima attenzione e concentrazione, senza abbassare mai la guardia e non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Sarà fondamentale mantenere alta l’intensità, restare compatti, essere determinati e avere molto spirito di squadra!». La partita si disputerà sabato 28 novembre alle ore 18:00 presso la piscina Mameli di Genova Voltri.