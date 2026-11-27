Reale Mutua Torino '81 Iren, trasferta insidiosa ad Arenzano
Dopo il successo contro il Metanopoli, i torinesi tornano in vasca domani alle 18 a Genova Voltri con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in Serie A2. Vuksanovic predica attenzione, intensità e spirito di squadra
Seconda trasferta consecutiva per la Reale Mutua Torino '81 Iren che, dopo il successo di sabato scorso con il Metanopoli, domani scenderà in vasca a Genova contro l'Arenzano. I gialloblù si trovano al quarto posto a quota 9 punti, mentre i liguri, con la sconfitta 11-8 contro il Sori, sono noni in classifica. Le parole di Ivan Vuksanovic presentano la sfida: «Ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra storicamente difficile da affrontare, soprattutto sul proprio campo. Dovremo quindi scendere in vasca con la massima attenzione e concentrazione, senza abbassare mai la guardia e non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Sarà fondamentale mantenere alta l’intensità, restare compatti, essere determinati e avere molto spirito di squadra!». La partita si disputerà sabato 28 novembre alle ore 18:00 presso la piscina Mameli di Genova Voltri.
QUINTA GIORNATA DI SERIE A2M
R.N. Camogli - AGN Energia Bogliasco 1951
Vela Nuoto Ancona - Mobilpesca Lavagna
CS Plebiscito Padova - NC Monza
Borgosesia R.N. Arenzano - Reale Mutua Torino '81 Iren
R.N. Florentia - Futurenergy R.N. Sori
Piacenza Pallanuoto 2018 - Waterpolo Milano Metanopoli
LA CLASSIFICA
Futurenergy R.N. Sori 12, R.N. Camogli 12, AGN Energia Bogliasco 1951 10, Reale Mutua Torino '81 Iren 9, Piacenza Pallanuoto 2018 9, Mobilpesca Lavagna 7, Vela Nuoto Ancona 4, R.N. Florentia 4, Borgosesia R.N. Arenzano 3, NC Monza 0, CS Plebiscito Padova 0, Waterpolo Milano Metanopoli 0.
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