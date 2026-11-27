L’avvio gara è caratterizzato da ritmi contenuti e grande equilibrio. A fare meglio nei primi dieci minuti è la formazione capitolina, che chiude la frazione iniziale avanti 17-15. Nel secondo periodo, però, i Leoni alzano l’intensità su entrambi i lati del campo e trovano in Gabriele Calvio il principale terminale offensivo. I bianconeri ribaltano l’inerzia dell’incontro e rientrano negli spogliatoi con sei punti di vantaggio, 24-30.

Al ritorno sul parquet l’equilibrio caratterizza il parziale del terzo quarto. Nessuna delle due squadre riesce a trovare l’allungo decisivo e Tortona mantiene invariato il proprio margine, presentandosi all’ultima frazione avanti 44-51.

Nel quarto conclusivo la Maxima prova a rientrare affidandosi alla presenza sotto canestro di Lastella e Traore, ma una schiacciata in contropiede di Calvio vale il momentaneo +10 per i piemontesi. I canestri di Piazza e Bresciani riportano i romani a contatto, ma l’energia di Dalla Cia e la precisione dalla lunetta di Zumstein permettono ai bianconeri di ristabilire la doppia cifra di vantaggio. A chiudere definitivamente i conti è la tripla di capitan Di Meo a 50 secondi dalla sirena.

Tra i protagonisti dell’esordio spiccano le doppie doppie di Gabriele Calvio e Brayden Zumstein. Il primo firma una prestazione da top scorer della partita con 20 punti e 10 rimbalzi, mentre Zumstein aggiunge 18 e 15 rimbalzi.

L’Allianz Derthona tornerà in campo domani alle ore 14:30 al Palasport di Gonars, dove affronterà i campioni in carica della Virtus Emilbanca Bologna nella seconda sfida della tappa inaugurale della competizione riservata alle formazioni U19 delle sedici squadre di Serie A.

Maxima Roma – Allianz Derthona 61-69

Parziali (17-15, 7-15, 20-21, 17-18)

Maxima: Cardigni 5, Maiorano 6, Dinoia 1, Romeo, Bonomi 10, Bresciani 2, Carnevale 5, Lastella 17, Traore 8, Piazza 3, Busca 2, Passalacqua 2. All. Boniciolli.

Derthona: Dalla Cia 2, Cito, Cicchetti 5, Pasquazi, Bechis, Obakhavbaye 7, Ferrante, Di Meo 7, Calvio 20, Zumstein 18, Coulibaly 10, Furfaro. All. Roncari, ass. Gagliardini, Capelli.

Arbitri: Rezzoagli, Zuccolo, Gavagnin.