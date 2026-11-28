La formazione di coach Paolo Moretti ha ritrovato la vittoria nel recupero di martedì contro Caserta, un successo che ha permesso alla Reale Mutua di restare nelle zone medio-alte della classifica con un bilancio di sette vittorie e quattro sconfitte. Ad attendere Torino c'è ora un test ad altissimo coefficiente di difficoltà contro la capolista Livorno, che guida il campionato (in coabitazione con Avellino) con un record quasi perfetto di 10 vittorie in 11 partite. I gialloblù dovranno recuperare le energie spese nei recenti impegni ravvicinati per proporre una prestazione di grande solidità e continuità per competere contro la Libertas, potendo contare anche sulla spinta del pubblico torinese.

Coach Paolo Moretti presenta così la sfida: «Siamo usciti dal recupero di martedì contro Caserta con qualche acciacco fisico da sistemare, ma ci siamo comunque preparati al meglio per affrontare una partita che si preannuncia molto difficile contro una squadra in grande forma, che dispone di una fisicità importante in ogni ruolo. Dovremo approcciare questa sfida con una durezza mentale e fisica di alto livello per riuscire a competere fino alla fine».

Anche Matteo Ghirlanda ha evidenziato l’importanza del banco di prova a cui si sottoporranno i gialloblù: «Ci aspetta una partita molto impegnativa contro una squadra che sta dimostrando di meritare il primo posto in classifica. Da parte nostra c'è tanta voglia di confrontarci con un avversario di questo livello e di dimostrare il nostro valore. Dovremo scendere in campo con aggressività, attenzione e grande spirito di squadra, cercando di dare tutto in ogni possesso».

GLI AVVERSARI | LIBERTAS LIVORNO 1947

Dieci vittorie e una sola sconfitta: il bilancio della Libertas Livorno 1947 è già di per sé indicativo del valore della formazione guidata da coach Andrea Diana. Una società ambiziosa che ha costruito un organico di assoluto spessore per la categoria, combinando fisicità, esperienza e giocatori capaci di incidere su entrambi i lati del campo. Il primato in classifica dei toscani poggia innanzitutto su una difesa di altissimo livello: Livorno è la squadra che concede meno punti di media a partita in tutto il campionato (69.4), condivide con Rimini il miglior defensive rating della categoria (97.4 punti subiti per 100 possessi) ed è leader anche per percentuale di possessi difensivi conclusi con una palla recuperata (12%). Numeri significativi arrivano anche dalla metà campo offensiva, dove la Libertas occupa il 4° posto per offensive rating (113.4 punti per 100 possessi) e il 5° per punti segnati di media (80.7). Il quadro che emerge è quello di una squadra estremamente solida e completa. Il duo straniero è composto dal talentuoso Jayvon Graves, che si è già dimostrato capace di prendere in mano le partite e risultare decisivo nei momenti chiave, e il confermato Matt Tiby, co-capitano della formazione amaranto e tra i lunghi più produttivi dell'intero campionato. Di grande spessore anche il nucleo italiano a disposizione di coach Diana, a partire da David Cournooh, esterno di grande esperienza maturata ai massimi livelli della pallacanestro nazionale, e da Luca Tozzi, beniamino del pubblico livornese e giocatore capace di offrire un contributo importante. L'ex di giornata è Lorenzo Penna, che ha vestito la maglia della Reale Mutua nella stagione 2020/21, raggiungendo la finale playoff poi persa contro Tortona. Nel reparto lunghi spicca la presenza di Giovanni Vildera, da diverse stagioni uno dei centri italiani più solidi e affidabili della Serie A2, affiancato da Luca Possamai. Sul perimetro, Matteo Piccoli rappresenta un importante riferimento difensivo, mentre Fabio Valentini è un giocatore capace di accendersi offensivamente. In dubbio la disponibilità di Niccolò Filoni. Un organico profondo, ricco di giocatori abituati a competere per obiettivi importanti, che rappresenterà un banco di prova particolarmente significativo per la Reale Mutua.

EROI GIALLOBLÙ: CARLO CAGLIERIS OSPITE SPECIALE

Dopo Alessandro Abbio, un altro grande protagonista della storia della pallacanestro torinese sarà ospite nell'ambito dell'iniziativa “Eroi gialloblù – Basket Torino celebra la storia della pallacanestro torinese”. In occasione della partita di domani, il pubblico del Pala Gianni Asti potrà riabbracciare Carlo Caglieris, tra i più grandi playmaker della storia del basket italiano e membro dell'Italia Basket Hall of Fame. Protagonista di quattro stagioni con la maglia della storica Berloni Torino, dal 1981 al 1985, Caglieris ha raggiunto tre semifinali scudetto, collezionando 1.271 punti e 440 assist in 138 presenze. Proprio durante il suo quadriennio torinese, nel 1983, si è laureato campione d'Europa con la Nazionale italiana. Una nuova occasione per rendere omaggio a uno dei grandi interpreti della storia cestistica della città.

SPECIAL OLYMPICS E MINIBASKET AL PALA GIANNI ASTI

Non mancheranno altri momenti speciali nel corso del pomeriggio, dedicati all'inclusione e alla promozione della pallacanestro sul territorio. Basket Torino, aderendo all’iniziativa di LNP, dedicherà un momento speciale del prepartita alla Special Olympics European Basketball Week, per valorizzare lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e condivisione.

In programma anche le premiazioni del torneo di minibasket che si disputerà nel primo pomeriggio, come evento antecedente la partita di Serie A2, organizzato in collaborazione con GranTorino Basketball Draft. Un'occasione per coinvolgere i più piccoli e celebrare la loro passione per la pallacanestro davanti al pubblico gialloblù.

INFO BIGLIETTI

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti sul circuito Vivaticket oppure presso la biglietteria del Pala Gianni Asti dalle ore 16.00. In occasione dell'ultimo dei tre appuntamenti casalinghi di novembre, resta inoltre attiva la Promo Università, lanciata nell'ambito delle iniziative Black Friday di Basket Torino, che consente agli studenti universitari di acquistare un biglietto al prezzo speciale di 5 euro nei settori Distinti Blu e Curve, fino a esaurimento dei posti disponibili. La tariffa promozionale è acquistabile online sul circuito Vivaticket e presso la biglietteria del Pala Gianni Asti. Per usufruire della promozione sarà obbligatorio esibire un badge universitario valido (anche in formato digitale) all'ingresso del palazzetto.

DIRETTA STREAMING

La sfida tra Reale Mutua Torino e Libertas Livorno 1947, in programma domenica 29 novembre alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.