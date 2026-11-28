I Giaguari Torino aggiungono due rinforzi alla linea di difesa in vista della stagione 2027 della Italian Football League (IFL). La dirigenza giallonera ha selezionato due rinforzi di spessore attraverso il Draft degli atleti del Rome City Institute, operazione che permetterà a entrambi i giocatori di scendere in campo con lo status di atleti italiani. I nuovi volti che andranno a potenziare il front seven torinese sono Erick Ibochwa e Patrick Ohanesyan .

Erick Ibochwa (Defensive Tackle / Defensive End)

Giocatore estremamente versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di Defensive Tackle che quello di Defensive End, Ibochwa porta a Torino una solida esperienza maturata nei campionati universitari statunitensi. Dopo essersi messo in luce alla Will C. Crawford High School (2019-2021), dove è stato inserito nel First Team All-Central League Defense, ha proseguito il suo percorso collegiale alla Arizona Christian University (2021-2025). Oltre alle doti atletiche, Ibochwa si è distinto per la grande dedizione fuori dal campo, conquistando per due stagioni consecutive il prestigioso riconoscimento Academic All-Conference (2023-2024 e 2024-2025).

«Uno dei traguardi di cui vado più fiero è aver ottenuto i riconoscimenti Academic All-Conference per due anni di fila, a dimostrazione del mio impegno verso l'eccellenza sia in campo che negli studi» – ha dichiarato Erick Ibochwa – «Sono entusiasta dell'opportunità di proseguire il mio percorso nel football con i Giaguari Torino e di contribuire ai successi dell'organizzazione».

Patrick Ohanesyan (Defensive End)

A completare il pacchetto di rinforzi per la linea difensiva arriva Patrick Ohanesyan, Defensive End dal grande temperamento e dalla spiccata mentalità agonistica. Formatasi alla Lincoln High School di Sioux Falls (South Dakota), Ohanesyan ha dimostrato grande resilienza superando due seri infortuni consecutivi che lo hanno fermato proprio alla vigilia della sua stagione da senior, quando era ormai pronto a scendere in campo da titolare. Il suo background sportivo include anche un'importante esperienza nella lotta libera (wrestling), disciplina fondamentale per lo sviluppo della tecnica e dell'equilibrio dei giocatori di linea, in cui ha conquistato un secondo posto a livello agonistico. Un profilo motivato e pronto a mettersi in gioco sul palcoscenico della massima serie italiana.

Con queste due chiamate dal Draft del Rome City Institute, i Giaguari Torino pongono un importante tassello nella costruzione del roster per il campionato 2027, puntando su fisicità, determinazione e qualità umane per alzare l'asticella della difesa giallonera.