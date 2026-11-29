Dopo un avvio complicato, con la Virtus Bologna capace di scappare sul 3-11 iniziale, l’Allianz Derthona però reagisce prontamente grazie all’energia difensiva di Zumstein e alle iniziative offensive di Calvio. Il ritmo resta alto e le due squadre si rispondono colpo su colpo, dando vita a un primo quarto intenso che si chiude sul 16-22 in favore degli emiliani.

Nel secondo periodo i ragazzi di coach Roncari alzano ulteriormente l’intensità e recuperano progressivamente il divario. Il sorpasso arriva al 15’ con Dalla Cia, a segno su rimbalzo offensivo per il 26-25. I Leoni mantengono il vantaggio fino all’intervallo, chiudendo avanti 32-31 grazie a un significativo parziale di 16-9 e a una difesa solida che mette in difficoltà l’attacco bolognese.

Al ritorno sul parquet Tortona conferma l’inerzia favorevole maturata nel secondo quarto e alza ulteriormente il ritmo della gara. I ragazzi di coach Roncari trovano il primo vero allungo del match, aumentando progressivamente il margine di vantaggio. Nemmeno il time out da parte della Virtus riesce ad interrompere la spinta dei Leoni, che continuano a macinare punti e allungare il vantaggio fino a toccare la doppia cifra (47-36 al 25’). L’Allianz non si ferma e le prodezze di Coulibaly e Zumstein segnano il massimo vantaggio di Tortona sul +15 dando un importante impatto alla gara. Nel finale del quarto la reazione di Bologna porta le squadre all’ultima frazione sul 54-45 a favore di Tortona.

Nell’ultima frazione l’Allianz Derthona chiude definitivamente i conti. Un parziale di 9-0 nei primi cinque minuti di gioco, firmato dalle giocate di Zumstein e Dalla Cia, spinge i Leoni sul 63-45 e mette una seria ipoteca sul successo finale. Bologna tenta una reazione con il solito Berlingeri, ma la squadra di coach Roncari gestisce il vantaggio senza difficoltà e chiude sul 77-57, superando con autorità i campioni in carica uscenti della Next Gen Cup.

Tra i protagonisti del secondo successo consecutivo bianconero spiccano i 20 punti di Brayden Zumstein (8 rimbalzi e 4 assist) miglior realizzatore dei leoni e la doppia doppia di Oumar Coulibaly con 13 punti e 10 rimbalzi. Da sottolineare la prestazione di Edoardo Di Meo che, nonostante le difficoltà al tiro, ha saputo incidere sulle manovre offensive distribuendo 6 assist.

Allianz Derthona – Virtus EmilBanca Bologna 77-57

Parziali (16-22, 16-9, 22-14, 23-12)

Derthona: Dalla Cia 12, Cicchetti, Pasquazi 2, Gilli, Obakhavbaye 2, Ferrante, Di Meo 13, Calvio 14, Zumstein 20, Coulibaly 13, Furfaro 1, Mattioli. All. Roncari, ass. Gagliardini, Capelli.

Virtus Bologna: Berlingeri 28, Ruggeri 6, Spasovski, Venturi 6, Galassi, Marciante 4, Costantini, Arula 2, Ronci 5, Trigari 3, Milazzo 3, Dani. All. Largo.

Arbitri: Giovagnini, Di Giuseppe, Colussi

LA GARA CONTRO VERONA

L’Allianz Derthona completa una straordinaria rimonta e firma il terzo successo consecutivo nella prima tappa della IBSA Next Gen Cup 26/27. Al Palasport Vecchiato di Pasian di Prato i ragazzi del coach Davide Roncari superano la Tezenis Verona in volata con il punteggio di 76-74.

Partenza in salita per l’Allianz Derthona nella terza giornata della prima tappa di IBSA Next Gen Cup, nella sfida contro Verona. I veneti approcciano meglio la gara e sfruttano le difficoltà dei bianconeri portandosi sul 4-10. Tortona fatica a trovare continuità in attacco e alcune palle perse favoriscono l’allungo degli avversari, che chiudono il primo quarto avanti 13-21. Nel secondo periodo la squadra di coach Roncari continua a faticare e sprofonda sul -16 permettendo a Verona di dettare il proprio ritmo. I Leoni non riescono a trovare ritmo su entrambi i lati del campo e vanno all’intervallo sotto nel punteggio sul 33-51. Al ritorno sul parquet l’Allianz Derthona cambia volto e alza il proprio ritmo aprendo la seconda metà di gara con un parziale di 10-3, riportando fiducia ai bianconeri. A guidare la rimonta è capitan Edoardo Di Meo, protagonista in questo terzo quarto e punto di riferimento della squadra bianconera che ritrova aggressività e continuità su entrambi i lati dal campo. Possesso dopo possesso i Leoni riducono il divario, arrivando fino al -6 e riaprendo completamente la gara. Nel finale di periodo la formazione di coach Roncari completa quasi la rimonta: una tripla di Di Meo e il libero con punto aggiuntivo per bonus regala il 63-61 a pochi secondi dalla sirena. Il punto bonus su fallo subito di Zumstein fissa il punteggio sul 63-62, chiudendo un terzo quarto dominato dai bianconeri con un parziale di 29-12. L’ultima frazione si apre con il canestro di Edoardo Di Meo che completa la rimonta e consegna all’Allianz Derthona il primo vantaggio dell’incontro. La gara prosegue sui binari dell’equilibrio, con le due squadre protagoniste di un continuo botta e risposta che mantiene il punteggio in bilico fino ai possessi conclusivi. Nel finale Verona trova il nuovo sorpasso, ma il punto aggiuntivo sul bonus di Verona regala il 74-74. Nel possesso successivo i veneti non concretizzano l’occasione del nuovo sorpasso e Tortona ne approfitta: a ridosso della sirena è ancora Di Meo a farsi trovare pronto, appoggiando a canestro con un tap in il pallone del +2. Nell’ultima azione Verona non riesce a costruire il tiro, commettendo un errore sulla rimessa. Suona così la sirena finale che certifica la straordinaria rimonta dei Leoni, capaci di recuperare diciotto punti di svantaggio e di chiudere la prima tappa della IBSA Next Gen Cup a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante partite.

MVP della sfida Edoardo Di Meo, leader della rimonta bianconera con 22 punti, 6 rimbalzi e 3 assist con 21 di valutazione. Il capitano ha guidato la reazione dei Leoni nei momenti di maggiore difficoltà, risultando decisivo nel finale mettendo la propria firma sul terzo successo consecutivo dell’Allianz Derthona. L’Allianz Derthona chiude la prima tappa della IBSA Next Gen Cup di Udine con la vittoria su Verona per 76-74. Prossimo appuntamento con la seconda tappa dal 4 al 7 gennaio 2027 nell’ormai consueta cornice di Rimini e Santarcangelo di Romagna (RM).

Tezenis Verona – Allianz Derthona 74-76

Parziali (21-13, 30-20, 12-29, 11-14)

Verona: Pasini 2, El Hadji 22, Ursu 2, Zolet, Pantano 10, Burato 2, Griso 2, Lerco 11, Martari 6, Mutto 5, Cornale ne, Oliveri 12. All. Silvestrucci.

Derthona: Dalla Cia 7, Cito 2, Cicchetti, Bechis 5, Gilli, Obakhavbaye 8, Ferrante, Di Meo 22, Calvio 12, Zumstein 14, Coulibaly 6, Mattioli ne. All. Roncari, ass. Gagliardini, Capelli.

Arbitri: Mammola, De Angelis, Caporalini