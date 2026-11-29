Sconfitta amara per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde 17-14 contro l’Arenzano e perde contatto con la vetta della classifica. I gialloblù non riescono mai ad esprimere il loro gioco e subiscono l’esuberanza e la grinta dei liguri che questa sera sono scesi in vasca determinati.

LA PARTITA

Inizia il match con i padroni di casa che si portano subito sul 2-0 con la doppietta di Bruzzone, la Reale Mutua Torino ’81 Iren risponde con Novara su rigore, ma l’Arenzano fa il 3-1 con Delvecchio in superiorità numerica. I ragazzi di Vuksanovic trovano il pareggio con Ermondi e Lisica, ma ancora una volta i liguri segnano il +1 con Carrazza. I gialloblù pareggiano i conti e realizzano il 4-5 con Novara in superiorità numerica e Lisica, ma allo scadere della prima frazione di gioco l’Arenzano segna il 5-5 con Ferrando. Si rientra in acqua con i liguri che siglano il +1 con Carrazza su rigore, la Torino ’81 reagisce con la doppietta di Colombo per il 6-7. I ragazzi di Robello accelerano e si portano sul 10-7 grazie alla tripletta di Peretti e il gol di Carrazza, i torinesi provano a rialzare la testa con Falaschi per il 10-8.

Al cambio vasca i gialloblù segnano il -1 con Lisica in superiorità numerica per il 10-9, ma l’Arenzano si riporta sul +2 con Giordano. La Torino ’81 fa l’11-10 con Novara su rigore, i padroni di casa mantengono le distanze con Peretti, ma è ancora Novara a fare il 12-11. Si entra in acqua per l’ultimo tempo di gioco con l’Arenzano che allunga e realizza il 15-11 con le reti di Carrazza, Delvecchio e Bruzzone. I gialloblù reagiscono con Ermondi in superiorità numerica, ma i ragazzi di Robello fanno il 16-12 con Pedrini. La Torino ’81 ci prova con la doppietta di Colombo per il 16-14, ma l’Arenzano chiude i conti con Albasini in superiorità numerica.

LE ANALISI

Le parole di Ivan Vuksanovic al termine dell’incontro: «Partita difficile, come previsto. I nostri avversari hanno messo in vasca più carattere e più voglia di vincere, meritando la vittoria. Non era semplice adattarsi a condizioni di gioco particolari, soprattutto in fase difensiva, dove non era possibile avere il solito contatto con gli avversari, ma questo non deve essere un alibi. Da parte nostra serve un’attenta analisi e la consapevolezza che dobbiamo fare di più. Ora resettiamo tutto e ripartiamo con più grinta, determinazione e voglia di riscatto. La risposta deve arrivare da tutto il gruppo”.

IL TABELLINO

BORGOSESIA R.N. ARENZANO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 17-14

Parziali (5-5; 5-3; 2-3; 5-3)

BORGOSESIA R.N. ARENZANO: Graffigna, Pedrini 1, Delvecchio 2, Carrazza 4, Bruzzone 3, Albasini 1, Peretti 4, Giordano 1, Arco, Ricci, Degrossi, Mantovani, Carpano, Ferrando 1, Ottonello. All. Robello.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Falaschi 1, Tononi, Coccia, Ermondi 2, Costa, Novara 4, Paletti, De Luca, Aichino, Colombo 4, Romanazzi, Romeo, Vargiu. All. Vuksanovic

GLI ARBITRI: PADUANO - CANDELA

LE NOTE: Uscite per limite di falli Falaschi (T), Novara (T), De Luca (T) e Ricci (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Borgosesia R.N. Arenzano 7/19 + 4 rigori e Reale Mutua Torino 81 Iren 6/15 + 2 rigori. Espulso Lisica (T) per condotta antisportiva nel quarto tempo. Pedrini (A) fallisce un rigore nel quarto tempo. Spettatori 100 circa.