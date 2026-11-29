In campo Aimaretti opposto a Tombolato, Ojienelo e Sella al centro, Maestrelli e Bocchino schiacciatori, Rigon libero (in campo anche Marelli, Fikaj, Laneve, Franchini, Bertini). Dopo un avvio punto a punto Cabiate scappa 9-5 e così Cappato richiama le sue; Cabiate sfrutta le mani del muro (14-7) e le Igorine devono rincorrere (17-10). Cabiate fa bene alla battuta e chiude 25-14. Nel secondo set Cappato chiama quasi subito la pausa (5-1); Cabiate scappa (11-1), le Igorine ingranano poco per volta ma è un divario difficile fa ricucire (14-7 e poi 18-10) e il secondo finale dice 25-16. Una musica tutta diversa nel terzo set: punto a punto fino al 5 pari e poi le Igorine mettono la freccia e sul 5-9 è pausa per casa; Cabiate ricuce (10-12), un attacco out rifissa le distanze (10-14), dopo un lungo scambio una palletta vale il 13-17 e pausa casalinga. Ancora un bel parziale per il 14-21. Cabiate cancella tre palle set e Cappato chiama la pausa; al rientro si chiude 19-25. Quarto set da "adrenalina": Cabiate scappa subito 6-2 e Cappato chiama la pausa; pausa di nuovo sul 12-7 e al rientro le Igorine costruiscono la rimonta fino al 12-11, stavolta con pausa per Cabiate. La Igor è brava a rimanere concentrata, Cabiate scappa ancora (18-14 e poi 20-16), Franchini sigla il 20-19, un attacco out casalingo vale il 22 pari. Igorine brave a cancellare una palla match e si aggiudicano il quarto set 24-26. Nel tie break fa voce grossa Cabiate e il cambio campo è sull'8-2, la Igor ricuce un pochino 9-5. Dal 13-6 la Igor continua a essere battagliera, ma un mani out vale la fine del set e della partita: 15-10.

Pallavolo Cabiate - Igor Agil Volley 3-2

Parziali (25-14; 25-16; 19-25; 24-26; 15-10)

Cabiate: Villa, Carpani (L), Miragoli, Giani (L), Federici, Carraretto, Beretta, Pavesi, Crippa, Barbuiani, Calervo, Bianchi, Chirulli. All. Motta.

Igor: Laneve, Aimaretti, Tombolato, Franchini, Bertini, Marelli (L), Rigon (L), Pusterla, Bocchino, Sella, Ojienelo, Baldoni, Maestrelli, Fikaj. All. Cappato.