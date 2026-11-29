Vittoria di fondamentale importanza per la Paffoni, che dopo l’ottima prova in Sicilia a cui era mancata la ciliegina sulla torta, si presenta davanti al pubblico amico priva di Balanzoni e Yadde, strappando la vittoria contro forte Treviglio Brianza Basket 73 a 64.

Partenza in salita per i rossoverdi, che soffrono i centimetri vicino a canestro di Cenni (0-6), Morandotti risponde e accende il PalaCipir con le squadre in scia sul 9 a 13. Dalla panchina Belletti trova l’energia e la lucidità di Del Sole, la tripla di Odah e la partita cresce di colpi, con Borra vero enigma da risolvere per la difesa dei padroni di casa (17-19).

Nel secondo quarto il 5-0 TAV costringe coach Belletti a chiamare timeout, Agostini però segna con continuità da tre punti e Treviglio scappa in doppia-cifra di vantaggio. Sembra un punto di rottura ma con Contento, Bianchi e Misters prima, e il canestro del 38 a 38 di Morandotti poi, arriva l’aggancio Paffoni nel tripudio del PalaCipir. Contento segna di pochi decimi oltre la sirena del primo tempo e si va al riposo lungo in perfetta parità.

L’inerzia nella ripresa è ancora favorevole ai rossoverdi, il canestro del 42 a 40 firmato Morandotti è quello del primo sorpasso Paffoni, che alza i giri del motore e con il bel canestro di Guerra vola sul 55 a 48. Pollini e Reati ricuciono lo strappo (61-59), ma poi tocca a Seba Bianchi inventarsi i canestri che danno il La al definitivo allungo della Paffoni, che vince con merito 73 a 64. Quarto successo in fila tra le mura amiche, mentre sabato prossimo saremo ancora in campo a Gravellona, nel match legato all’iniziativa “Giochi sotto l’albero” affrontiamo Fiorenzuola.

Paffoni Fulgor Basket Omegna – TAV Treviglio Brianza Basket 73-64

Parziali (17-19, 21-19, 17-10, 18-16)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Sebastiano Bianchi 15 (3/5, 2/4), Andris Misters 14 (1/5, 4/11), Elia Morandotti 14 (4/12, 2/5), Obinna Odah 10 (3/3, 1/1), Marco Contento 7 (2/3, 1/5), Simone Angelucci 5 (1/3, 1/3), Francesco Guerra 4 (2/2, 0/1), Leonardo Del sole 2 (1/1, 0/0), Edoardo Santi 2 (1/1, 0/2), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Luca Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Matteo Bracesco 0 (0/0, 0/0)

TAV Treviglio Brianza Basket: Jacopo Borra 12 (4/8, 0/0), Leonardo Cemmi 10 (5/7, 0/1), Andrea Mazzucchelli 9 (1/5, 1/7), Miha MuratoviĆ 9 (4/7, 0/0), Pietro Agostini 9 (0/0, 3/4), Lorenzo Pollini 7 (2/3, 1/1), Davide Reati 3 (0/1, 1/7), Alessandro Dore 3 (0/1, 1/6), Davide Buttiglione 2 (1/2, 0/5), Efe Odiphri 0 (0/0, 0/0), Alessandro Carparelli 0 (0/0, 0/0)