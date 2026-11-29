È stata una giornata importante e da ricordare quella del 28 novembre 2026 per il PalaGinnastica di via Pacchiotti 71, sede della Ginnastica Victoria Torino . Alle 11 ha avuto inizio la cerimonia di intitolazione del palazzetto a Patrizia Signor , figura di grande rilievo nel mondo della ginnastica artistica. Docente universitaria di Scienze Motorie a Torino, Tecnico federale FGI e Giudice nazionale GAF, ha saputo coniugare competenza professionale, visione e una profonda dedizione alla Ginnastica.

Patrizia, scomparsa sette anni fa, è stata l’anima del progetto che ha portato alla realizzazione del PalaGinnastica: «Ne ha immaginato – ricorda il marito e presidente della Ginnastica Victoria Torino, Ezio Torta – e sostenuto la realizzazione, ha contribuito a individuare lo spazio più adeguato nella Città e ne ha progettato gli ambienti, disegnando la palestra così come oggi la conosciamo. La Federazione Ginnastica d’Italia e la Città di Torino hanno voluto così rendere a Patty, alla Professoressa Signor, un omaggio importante, riconoscendole il posto che le appartiene nella storia del PalaGinnastica: un luogo che porta la sua impronta e che ancora custodisce qualcosa di lei».

Al tavolo dei relatori l’assessore allo sport e ai grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta, il presidente della circoscrizione IV, Alberto Re, il già citato Ezio Torta, il presidente del Comitato Piemontese del CONI, Stefano Mossino, il presidente della Federginnastica Andrea Facci, Silvio Benati in rappresentanza dell’Università di Torino (SUISM) e Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale di Torino.

Unanimi gli interventi, partecipati e sentiti, con i protagonisti che pur mantenendo le rispettive vesti istituzionali hanno voluto andare al di là delle stesse ricordando le qualità di Patrizia Signor, come tecnica ma soprattutto come persona in grado di formare: «Uno dei suoi principi fondanti era saper coniugare lo sport di alto livello, inteso come prestazione, e l’accessibilità di base allo sport – ha chiuso Maria Grazia Grippo -; l’attitudine alla pratica sportiva si costruisce nella quotidianità».

«Molti sono i ricordi personali che emergono quando penso a Patrizia – ha precisato Benati – esempio di passione, dedizione e professionalità. Niente di più meritato di questa intitolazione».

Ha sottolineato l’aspetto vero della palestra e della ginnastica il presidente federale Facci: «È per me un onore rappresentare la Federazione più antica d’Italia. Non voglio più che alla ginnastica si associ il termine “sacrificio”. La disciplina che la caratterizza è insita nelle esigenze primarie del nostro sport. Tutti siamo chiamati sotto questo punto di vista a una crescita culturale. La vera sfida è far rimanere nell’ambiente e a vario titolo coloro che si avvicinano alla ginnastica, al di là del risultato che ottengono. La nominazione di oggi mi rende orgoglioso, direi che per Patrizia salgo in questa scala a quota 1000».

«Un’intitolazione importante – ha spiegato Stefano Mossino – anche pensando alla parità di genere. Non sono tanti i palazzetti in Italia intitolati a una donna. La professoressa Signor era una portatrice di valori sani e veri. Invito i ragazzi a soffermarsi sulla targa che la ricorda ogni volta che entreranno nel PalaGinnastica».

«Ogni luogo, ogni spazio, ogni sguardo in questo sito – ha detto Domenico Carretta – ricordano Patrizia. Un ideale abbraccio a lei e a suo marito oggi presidente Ezio Torta, un esempio di compostezza e grande preparazione».

«Gli impianti sportivi sono una parte fondamentale della nostra giornata e quotidianità – ha precisato Alberto Re - fondamentali per la crescita armoniosa della comunità».

Molti i ringraziamenti del presidente Ezio Torta: «Alla Città di Torino che ha bruciato le tappe per ridurre i tempi di questa intitolazione. Alla Federginnastica, all’Università, al CONI che l’aveva premiata poco prima della sua scomparsa con la medaglia d’argento al valore sportivo; all’ISEF, prima della sua trasformazione nell’attuale Suism; a Renato Montabone, che per primo raccolse l’appello di Patrizia a dar vita a una struttura che non ci facesse sempre sentire in trasferta; all’assessore Tronzano, oggi presente anche in quanto ex allievo di Patrizia; agli allievi del Gruppo Immagine. Celebriamo una persona speciale e i tanti valori che ci ha trasmesso».

Al termine un’esibizione dei giovani atleti della Ginnastica Victoria Torino ha toccato gli oltre 500 presenti lasciando sul manto della palestra scolpita con i fiori una P nel nome di Patrizia. Poi il momento ufficiale con l’uscita del gonfalone e la scopertura della targa con il nome di Patrizia Signor. Applausi ed emozioni allo stato puro. La Ginnastica Victoria Torino è sempre più un punto di riferimento di settore e non solo.