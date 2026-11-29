Successo netto e convincente per la formazione Under 15 dei Giaguari Torino, che nella serata di sabato 28 novembre a Ferrara ha espugnato il campo dei Duchi con il punteggio di 38-6 al termine di una gara condotta con autorità soprattutto nella frazione centrale. Dopo un primo quarto di studio caratterizzato da due intercetti di Bertolone per i padroni di casa e dal recupero su fumble di Boscolo per i gialloneri, i Giaguari hanno rotto l'equilibrio in apertura di secondo periodo. A sbloccare il tabellone è stato il touchdown di Carangella su passaggio di Picatti, completato dalla trasformazione da due punti di Ritacca per l'8-0. Pochi minuti più tardi la squadra torinese ha allungato sul 16-0 grazie alla meta di Papeo ancora su lancio di Picatti e alla corsa da due punti di Ritacca, prima di chiudere il primo tempo sul 24-0 con il touchdown su corsa di Carangella e la conversione su passaggio di Botticini per Papeo.