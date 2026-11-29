Giaguari Torino: l'Under 15 travolgente a Ferrara
Successo netto e convincente per la formazione Under 15 dei Giaguari Torino, che nella serata di sabato 28 novembre a Ferrara ha espugnato il campo dei Duchi con il punteggio di 38-6 al termine di una gara condotta con autorità soprattutto nella frazione centrale. Dopo un primo quarto di studio caratterizzato da due intercetti di Bertolone per i padroni di casa e dal recupero su fumble di Boscolo per i gialloneri, i Giaguari hanno rotto l'equilibrio in apertura di secondo periodo. A sbloccare il tabellone è stato il touchdown di Carangella su passaggio di Picatti, completato dalla trasformazione da due punti di Ritacca per l'8-0. Pochi minuti più tardi la squadra torinese ha allungato sul 16-0 grazie alla meta di Papeo ancora su lancio di Picatti e alla corsa da due punti di Ritacca, prima di chiudere il primo tempo sul 24-0 con il touchdown su corsa di Carangella e la conversione su passaggio di Botticini per Papeo.
Nella ripresa, dopo un intercetto di Fabbri, i Duchi hanno mosso il punteggio sul 24-6 con la corsa in end zone dello stesso Fabbri e il tentativo di trasformazione non riuscito. La reazione dei Giaguari è stata immediata: Ritacca ha trovato il touchdown su passaggio di Picatti (con calcio di trasformazione fallito per il 30-6) e, nell'ultimo quarto, ha firmato anche la segnatura del definitivo 38-6 su lancio di Botticini, compresa la conversione da due punti sempre sull’asse Botticini/Ritacca.
Con questa vittoria i Giaguari si attestano al terzo posto alle spalle della coppia Seamen – Elevate Sports Academy, nella speranza che un passo falso di una delle due liberi un posto per i playoff.
La prossima settimana la Under 15 resterà a riposo, mentre la Under 18 sarà di scena a Milano contro i Seamen e la Under 21 Coppa Italia andrà a Brescia contro i Bengals.
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