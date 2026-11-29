La Reale Mutua Basket Torino non riesce a compiere l'impresa contro la capolista Libertas Livorno 1947, che si impone per 59-75 al Pala Gianni Asti e continua a volare ai vertici della classifica di Serie A2 Old Wild West con l'undicesima vittoria in 12 partite. Davanti a una splendida cornice di pubblico, con oltre 3.600 spettatori sugli spalti, i gialloblù hanno mostrato sforzo e dedizione, riuscendo a tenere testa alla formazione amaranto per larghi tratti dell'incontro. A pesare sull'esito della sfida sono però ancora una volta le difficoltà nella produzione offensiva, per di più contro una Livorno che vanta la miglior difesa del campionato, e la mancanza di continuità di rendimento nei 40 minuti. Tre i giocatori in doppia cifra per la Reale Mutua: Zach Harvey (14), Terry Allen (13) e Federico Massone (11). Torino esce quindi sconfitta ma tenendo comunque un bilancio stagionale positivo di 7 vittorie e 5 sconfitte che valgono l’8° posto in classifica. Dopo il tour de force di fine novembre, per i gialloblù sarà ora possibile tornare a un ritmo di lavoro più regolare, in vista del prossimo impegno in programma sabato 5 dicembre sul campo dell'Urania Milano.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Massone, Pepe, Harvey, Allen, Scandiuzzi

Livorno: Penna, Graves, Piccoli, Tiby, Vildera

Ottimo approccio alla gara da parte della Reale Mutua, che trova subito buone soluzioni offensive e si porta sull'11-5 nei primi cinque minuti, costringendo coach Diana a chiamare timeout. Sostenuta dal pubblico del Pala Gianni Asti, Torino raggiunge anche le otto lunghezze di vantaggio sul 16-8, prima che Livorno riesca a imporre le proprie caratteristiche. Gli amaranto alzano l'intensità difensiva, trovano punti in transizione e riportano immediatamente tutto in equilibrio, mettendo anche la testa avanti in chiusura di primo periodo (16-17).

Il momento favorevole della Libertas prosegue in avvio di secondo quarto, con due triple di Tozzi che alimentano un parziale complessivo di 15-0 a cavallo delle due frazioni. Torino fatica a trovare la via del canestro e coach Moretti è costretto a fermare il gioco sul 16-23. La Reale Mutua interrompe il digiuno offensivo, ma continua a soffrire la difesa degli ospiti. A dare nuova linfa ai gialloblù è Corgnati, bravo a creare opportunità per sé e per i compagni, mentre Ghirlanda offre un prezioso contributo a rimbalzo e nella metà campo difensiva. Torino torna così in scia: si va all'intervallo lungo sul 27-31.

La Reale Mutua riparte con determinazione e riesce a rimettere la testa avanti, con Allen che raggiunge la doppia cifra. La risposta di Livorno, tuttavia, non si fa attendere: gli amaranto si affidano al talento dei propri americani, Matt Tiby e Jayvon Graves, per riprendere il controllo del punteggio. È proprio in questa fase che la capolista riesce a spezzare l'equilibrio della partita, trovando grande efficacia dalla distanza e approfittando delle difficoltà offensive di Torino. Graves sale a quota 18 punti e Livorno costruisce un vantaggio di 12 lunghezze all'ultima pausa (44-56).

La situazione si complica ulteriormente per la Reale Mutua in avvio di ultimo periodo, quando, sul 48-63, arriva l'espulsione di coach Paolo Moretti. È quindi l'assistente allenatore Niccolò Locati a prendere le redini della squadra negli ultimi 7 minuti di gioco, in una situazione resa ancora più difficile dalle successive uscite per cinque falli di Benvenuti e Harvey. Nonostante le difficoltà, Torino continua a lottare, ma non riesce a trovare le risorse offensive per riaprire l'incontro. Livorno gestisce con autorità il vantaggio accumulato, confermando le qualità che le valgono il primato in classifica e imponendosi con il risultato finale di 59-75.

Coach Moretti: «Nel primo tempo siamo riusciti a mantenere la partita in equilibrio, riuscendo anche a superare i nostri avversari in avvio di terzo quarto. Poi, purtroppo, in maniera piuttosto inaspettata, abbiamo fatto fatica in difesa, concedendo tanto a Graves, che ha rotto la partita. Inoltre, nonostante gli sforzi, la nostra produzione offensiva è stata insufficiente per competere fino alla fine. Segnare 59 punti in casa, seppur contro la miglior difesa del campionato, sono troppo pochi per ottenere i due punti. Mi dispiace per l'episodio negativo che mi ha coinvolto: sono dispiaciuto di aver lasciato sola la mia squadra e chiedo scusa ai miei giocatori, allo staff, alla società e ai tifosi».

Reale Mutua Torino - Libertas Livorno 1947 59-75

Parziali (16-17, 11-14, 17-25, 15-19)

Reale Mutua Torino: Zach Harvey 14 (3/6, 2/5), Terry Allen 13 (3/4, 2/5), Federico Massone 11 (4/11, 1/7), Lorenzo Benvenuti 7 (1/2, 1/2), Simone Pepe 4 (0/3, 1/8), Matteo Corgnati 4 (2/4, 0/1), Francesco Scandiuzzi 2 (1/2, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (0/1, 0/0), Stefano Faloppa 2 (0/3, 0/1), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0), Thiago Villar cristobo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 34 12 + 22 (Terry Allen 7) - Assist: 6 (Zach Harvey 3).

Libertas Livorno 1947: Jayvon Graves 22 (3/7, 4/9), Matthew james Tiby 18 (4/5, 1/2), Luca Tozzi 10 (1/5, 2/3), Lorenzo Penna 8 (2/4, 0/4), David reginald Cournooh 6 (1/3, 1/2), Luca Possamai 5 (2/2, 0/0), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/4), Giovanni Vildera 2 (1/5, 0/0), Filippo Gaeta 1 (0/1, 0/1), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Niccolo Filoni 0 (0/0, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 31 - Rimbalzi: 40 9 + 31 (Jayvon Graves 10) - Assist: 15 (Lorenzo Penna 6).