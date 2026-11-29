Si chiude la settima giornata di campionato per le formazioni di Serie C e Serie D, con un bilancio di una sconfitta e una vittoria. Ad aprire il fine settimana è stata la Serie C, impegnata sabato 28 novembre in trasferta contro il VBC Mondovì. I biancoblù non sono riusciti a trovare la giusta continuità nel corso della gara, cedendo ai padroni di casa con il risultato di 3-0. A fare il punto sulla prestazione è il capitano Jacopo Massa: «Brutta prestazione in una partita che assegnava punti fondamentali per la zona bassa della classifica. Purtroppo non siamo quasi mai riusciti a esprimere il nostro gioco. Torniamo in palestra consapevoli che dobbiamo fare molto di più, a partire dagli stessi allenamenti in settimana, per arrivare più competitivi al sabato».

Risposta positiva, invece, per la Serie D, che nella serata di domenica 29 novembre ha conquistato una vittoria per 3-1 contro il Valsusa Volley. Un successo importante per il gruppo guidato da coach Dario Da Roit. Il capitano Alessandro Giraudo commenta così la vittoria finale: «Dopo una partita che si è rivelata essere equilibrata punto a punto, siamo riusciti ad essere lucidi nei momenti decisivi, portando a casa 3 punti importanti per la nostra classifica».

L’attenzione si sposta già sul prossimo impegno, che vedrà entrambe le formazioni scendere in campo sabato 5 dicembre alla Palestra PNRR (situata in Via Aldo Viglione 1, Cuneo). Ad aprire il programma sarà la Serie D, che affronterà la Banca CRS Savigliano RS Racconigi alle ore 17.30. A seguire, alle ore 20.30, toccherà alla Serie C, attesa dalla sfida contro l’Erreesse Pavic.

TABELLINO – SERIE C

VBC Mondovì – Cuneo Volley 3-0

Parziali (25-19 / 25-23 / 25-15)

VBC Mondovì: Sangregorio 2, Bernardi 3, Catena 6, Camperi 21, Pozza 9, Drocco (L1); Gasco. N.e.: Caldano, Fichera, Leandro, Marabotto, Mastantuoni.

I All.: Federico Ronco

Ricezione positiva: 50%; Attacco: 38%; Muri: 6; Ace: 1.

Cuneo Volley: Di Giulio 1, Revelli 1, Mondino 2, Rosati 10, Baldi 11, Scatragli 6, Molinari (L1); Chionna 6, Miretti 1, Pelissero, Massa (L2). N.e.: Arnaudo, Gerbi.

I All.: Daniele Tomatis

II All.: Andrea Testa

Ricezione positiva: 62%; Attacco: 35%; Muri: 4; Ace: 1.

TABELLINO SERIE D

Valsusa Volley – Cuneo Volley 1-3

Parziali (19-25 / 25-19 / 22-25 / 16-25)

Valsusa Volley: Goffi 4, Lenzi 4, Innocenzi C. 4, Innocenzi M. 15, Porporato 5, Vinassa 6, Dedgjonaj (L1); Barovero 1, Oliviero 3, Sanna, Schilirò 5, Votta 2, Pettigiani (L2). N.e.: Xhaberami.

I All.: Savino De Palo

II All.: Ruggero Carlesso

Ricezione positiva: 65%; Attacco: 27%; Muri: 11; Ace: 4.

Cuneo Volley: Giraudo 2, Ghibaudo 15, Chiapella 6, Dogaru 1, Grandis 7, Bellucci 3, Campagnoli (L1); Giunti 4, Montresori, Peiroleri 1, Pepino 10, Stefanoni 9. N.e.: Merola (L2).

I All.: Dario Da Roit

Ricezione positiva: 44%; Attacco: 34%; Muri: 6; Ace: 4.