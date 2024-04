Omaha, quali sono le migliori mani iniziali

Dopo aver analizzato la migliore starting hand al Texas Hold'em, vediamo ora quali sono le mani iniziali più vantaggiose a Omaha. In questa particolare specialità di poker, ogni giocatore ha quattro carte personali e, per il punto finale, deve usarne due delle sue abbinandole a tre delle cinque carte comuni. E per questo le migliori mani iniziali a Omaha sono quelle che offrono più opzioni di chiudere un punto molto alto.