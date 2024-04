EPT Montecarlo in diretta streaming: dove vedere il torneo in tempo reale

L’EPT 2024 arriva a Montecarlo , per una delle tappe più prestigiose e importanti del poker europeo. Tutto pronto nel Principato di Monaco per il grandissimo evento, caratterizzato da fantastici tornei e che regalerà sicuramente grandi emozioni.

Come seguire l’ETP Montecarlo: la diretta streaming

Le fasi principali della tappa EPT a Montecarlo, in programma dal 28 aprile al 4 maggio, saranno disponibili in diretta streaming in italiano. A partire dalle 13 del 28 aprile, ogni giorno ci sarà il collegamento live con il casinò di Montecarlo per seguire in tempo reale l’evento. La diretta streaming è disponibile anche sul nostro sito.

EPT Montecarlo in streaming: il programma

Ecco il programma della diretta streaming in italiano dell’EPT Montecarlo. Si parte con la trasmissione del Final Table delle FPS e poi lunedì 29 aprile si proseguirà con il Final Table del Super High Roller. Nei giorni successivi, spazio invece, a partire dal Day2, al Main Event dell’EPT di Montecarlo.

Domenica 28 aprile dalle ore 13:

EPT MONTE CARLO: FPS MAIN EVENT – FINAL TABLE

Lunedì 19 aprile dalle ore 13:

EPT MONTE CARLO: SUPER HIGH ROLLER – FINAL TABLE

Martedì 30 aprile dalle ore 12.30:

EPT MONTE CARLO: MAIN EVENT – DAY 2

Mercoledì 1 maggio dalla ore 12.30:

EPT MONTE CARLO: MAIN EVENT – DAY 3

Giovedì 2 maggio dalle ore 12.30:

EPT MONTE CARLO: MAIN EVENT – DAY 4

Venerdì 3 maggio dalle ore 12.30:

EPT MONTE CARLO: MAIN EVENT – DAY 5

Sabato 4 maggio dalle ore 13:

EPT MONTE CARLO: MAIN EVENT – FINAL TABLE