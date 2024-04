France Poker Series, Malinov vince il Main Event a Montecarlo

È Atanas Malinov a vincere al Main Event delle France Poker Series di Montecarlo. Il player bulgaro è riuscito a trionfare grazie ad un formidabile chip lead all'inizio della giornata finale ed eliminando tutti e cinque i suoi avversari del final table, senza mollare mai la sua leadership e con una strategia di gioco spesso aggressiva. Anche nel decisivo heads up contro il francese Virgile Turchi, in cui è arrivato con un vantaggio di 10 a 1. Un grande trionfo per Malinov al Main Event FPS dell'EPT di Montecarlo, caratterizzato da ben 2.096 'registrazioni'. Da segnalare, poi, l’ottimo terzo posto dell’italiano Marco Gambini, che è riuscito a salire sul podio ed è stato eliminato solo alle soglie del testa a testa conclusivo.