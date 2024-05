EPT Monte Carlo: attività, programma e commentatori del live streaming

È giunta l’ora d’inizio dell'European Poker Tour, che fa ritorno in Costa Azzurra, presso il Casinò di Monte Carlo®?, con la tappa più prestigiosa del suo calendario. Il tour fa tappa nella lussuosa Salle des Etoiles dello Sporting Club del Monte Carlo Bay Resort & Hotel per 11 emozionanti giorni di Poker Sportivo.

Il 24 aprile ha dato il via ad un programma ricco d’azione con il Main Event delle France Poker Series (FPS), prima dell’inizio dell’EPT con l'evento Super High Roller del 27 aprile.

Il Main Event è iniziato il 28 aprile e il torneo si concluderà il 4 maggio con il tavolo finale, in concomitanza con l'EPT High Roller.

Qui di seguito si possono consultare tutte le date chiave dell'EPT Monte Carlo 2024:

FPS:

FPS Main Event: 24-28 Aprile

FPS Cup: 26-27 Aprile

FPS High Roller: 26-28 Aprile

EPT:

EPT Super High Roller: 27-29 April

EPT Main Event: 28 Aprile – 4 maggio

Aprile – 4 maggio EPT Mystery Bounty: 30 April 30 – 2 Maggio

EPT High Roller: 2-4 Maggio

EMOZIONANTI ATTIVITÀ PER I GIOCATORI FUORI DAI TAVOLI

L'European Poker Tour di Monte Carlo offrirà attività emozionanti ed esclusive per giocatori e ospiti, offrendo l'opportunità di esplorare alcune delle località più glamour di Monte Carlo. Gli ospiti saranno invitati a partecipare a tour giornalieri in elicottero lungo la Costa Azzurra e gli amanti delle auto sportive avranno la possibilità di guidare macchine da sogno come come Ferrari e Lamborghini, che saranno disponibili per un test drive ogni 30 minuti.

LIVE STREAMING CON COMMENTO IN ITALIANO

Da domenica 28 aprile si può seguire la diretta streaming del torneo con commento in italiano sulla pagina YouTube di PokerStarsNews.

Lo streaming è disponibile anche su diversi siti:

- Sezione Poker Sportivo di PokerStarsNews.it

- Sezione Poker Sportivo di Corrieredellosport.it

- Sezione Poker Sportivo di Tuttosport.com

- Assopoker.com

- Italiapokerclub.com

Al commento tecnico si alternano Giada Fang, Alberto Russo e Pierpaolo Fabretti, con due ospiti speciali che si uniranno al commento per il Tavolo finale: i fratelli Caressa!

Fabio Caressa è un famoso giornalista e commentatore di calcio, mentre il fratello Maurizio è un celebre commentatore di poker sportivo e ideatore di PokerItalia24, il primo canale televisivo interamente dedicato ai tornei di poker che fu lanciato nel 2010 in Italia.

INFORMAZIONI SU POKERSTARSNEWS

PokerStarsNews è un sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport, dal calcio al basket, dal ciclismo ai motori, dal poker sportivo agli eSports. Sul nostro sito puoi trovare notizie sui grandi eventi sportivi del momento, anticipazioni sugli atleti e sulle squadre, racconti e curiosità sugli sport più amati.