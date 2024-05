Montecarlo, Ruggeri sfiora il trionfo al €2.100 6-Max

Due piazzamenti importanti per due giocatori italiani nell’ultima giornata dell’EPT di Montecarlo. Umberto Ruggeri ed Enrico Camosci hanno sfiorato la picca. Ruggeri è arrivato secondo nel €2.100 6-Max, chiudendo runner up e perdendo il testa a testa finale contro Besiana Antoni, giocatrice albanese che vive in Italia e vincitrice del primo premio. Camosci, invece, si è posizionato in terza posizione nel €25.500 High Roller Turbo, torneo che ha visto il trionfo dello spagnolo Juan Pardo che in heads up ha avuto la meglio su Justin Garland Bonomo.