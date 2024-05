EPT Montecarlo, Van Luijk vince il Main Event

Dopo undici giorni di grandi emozioni, termina la tappa di Montecarlo dell’EPT 2024. A trionfare al Main Event è Derk van Luijk, che è riuscito a vincere il primo premio in un torneo record da 1208 registrazioni. In un final day caratterizzato da strategie prudenti, il player olandese ha battuto il bulgaro Boris Angelov in un testa a testa conclusivo che è durato circa sei ore. Sul gradino più basso del podio, invece, Rania Nasreddine. Per Van Luijk si tratta della vittoria più prestigiosa della sua carriera nel poker sportivo: prima del trionfo a Montecarlo, l’olandese aveva conquistato una terza posizione al PokerGO Tour di Venezia, aveva vinto un side da €2.100 all’EPT di Barcellona e aveva chiuso in 28esima posizione il Main Event nella tappa di Parigi nell’EPT di quest’anno.