Il poker conquista il cinema: i film più belli

Il poker sportivo, e in particolare il Texas Hold’em , è riuscito a conquistare anche il mondo del cinema . Tanti film, infatti, sono caratterizzati dal gioco del poker e regalano grandi emozioni per tutti gli appassionati del tavolo verde. Dopo aver conquistato il calcio, con diversi calciatori che si dilettano a giocare a poker , il boom del Texas Hold’em è arrivato anche sul grande schermo. Con attori del calibro di Matt Damon, Edward Norton e Daniel Craig che interpretano il ruolo di pokeristi.

I film più belli sul poker

‘Regalo di Natale’ e ‘La rivincita di Natale’ di Pupi Avati rientrano sicuramente nella classifica. Due capolavori con Diego Abatantuono, Carlo delle Piane, Gianni Cavina e Alessandro Haber. che si focalizzano completamente su due partite di poker all’italiana (una nel primo film e una nel secondo) tra cinque ‘amici’ la sera di Natale. A livello internazionale, invece, c’è ‘Il giocatore’, film del 1998 con Matt Damon ed Edward Norton. Pellicola stupenda, basata principalmente sul Texas Hold’em, che ha portato per la prima volta sul grande schermo il mondo del poker alla texana. Da menzionare, poi, anche Casino Royale del 2006, con il protagonista Daniel Craig, nel ruolo di James Bond, che in una parte del film si ritrova a sfidare un pericoloso criminale in una ricca partita di poker. Nel 2013, poi, è uscito ‘Runner, Runner’ con Ben Affleck e Justin Timberlake, altro film molto interessante sul mondo del poker.

Il poker al cinema: altri film famosi

La lista è lunga e varia. E ogni appassionato di poker e cinema può ovviamente avere la sua soggettiva opinione sui migliori film. Nell’elenco delle pellicole cinematografiche ‘pokeriste’ rientrano altri grandi titoli come ‘Molly’ game’, ‘La stangata’, ‘Le regole del gioco’, ‘Cincinnati kid’, ‘Deal - Il re del poker’.