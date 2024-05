Belgian Poker Challenge, trionfo Benounnane al Main Event

Il primo premio del Main Event del Belgian Poker Challenge 2024 è andato a Rayane Benounnane, che è riuscito a superare un field caratterizzato da 1.259 entries trionfando senza deal in heads-up contro il connazionale Miroslav Alilovic. A completare il podio il tedesco Konstantin Faerber. Niente da fare, invece, per i giocatori italiani: il migliore degli azzurri è stato Roberto Mauro, che ha chiuso con un 39° posto il torneo che si è giocato al Circus Casino Resort Namur in Belgio dall’11 al 19 maggio.