WSOP, Negreanu vende quote: tutte finite in dieci minuti

Manca poco all’inizio delle World Series of Poker 2024 e intanto Daniel Negreanu ha deciso di vendere alcune quote della sua action prevista all’evento di Las Vegas. Il player canadese ha quindi messo in vendita online il 17% del suo ‘investimento’ totale e in meno di dieci minuti ha venduto tutto, con le quote che sono andate via come il pane. Le quote variavano dai 18 ai 900 dollari e Negreanu, in neanche dieci minuti, ha raccolto un importo di circa 306mila dollari su un totale di 1,8 milioni di dollari di buy-in previsti.