WSOP, i vincitori del Main Event e chi ha vinto più braccialetti

Le World Series of Poker , che si disputano ogni anno a Las Vegas , sono considerate l’evento di poker sportivo più prestigioso al mondo. Ufficialmente, le prime WSOP risalgono al 1970 e si svolsero nel casinò Binion's Horseshoe, ovviamente a Las Vegas. Nel corso degli anni tantissimi giocatori, tra i più forti al mondo del poker sportivo, hanno vinto i prestigiosi ‘ braccialetti ’, premi non monetari assegnati al vincitore di ogni singolo torneo. I braccialetti sono ‘nati’ nell’edizione del 1976 ma anche le vittorie precedenti sono considerate come tali. E, chiaramente, è il Main Event delle WSOP che invece elegge il campione del mondo. Ma chi ha vinto più braccialetti nella storia delle WSOP? E chi sono i giocatori che hanno conquistato il titolo di campione del mondo dal 1970 ad oggi?

Il programma delle WSOP 2024

WSOP, chi ha vinto più braccialetti

Come riporta il sito ufficiale delle WSOP il player con più braccialetti è lo statunitense Phil Hellmuth, capace di vincerne addirittura 17. Seguono altri 4 giocatori a stelle e strisce, tutti con 10 braccialetti: Erik Seidel, Phil Ivey, Johnny Chan e Doyle Brunson. In sesta posizione Johnny Moss a quota 9. Poi, Men Nguyen e Billy Baxter con 7. A quota sei, invece, diversi altri campioni tra cui anche il canadese Daniel Negreanu.

Negreanu, vendute subito le quote WSOP

WSOP, tutti i vincitori del Main Event

A vincere il Main Event delle prime WSOP nel 1970 fu Johnny Moss, in un’edizione in cui non erano previsti premi in denaro e furono necessarie delle votazioni per eleggere il vincitore. Lo scorso anno a trionfare è stato invece Daniel Weinman. Ecco tutti i vincitori del Main Event delle WSOP:

1970: Johnny Moss

1971: Johnny Moss

1972: Thomas Preston

1973: Walter Pearson

1974: Johnny Moss

1975: Brian Roberts

1976: Doyle Brunson

1977: Doyle Brunson

1978: Bobby Baldwin

1979: Hal Fowler

1980: Stu Ungar

1981: Stu Ungar

1982: Jack Straus

1983: Tom McEvoy

1984: Jack Keller

1985: Bill Smith

1986: Berry Johnston

1987: Johnny Chan

1988: Johnny Chan

1989: Phil Hellmuth Jr

1990: Mansour Matloubi

1991: Brad Daugherty

1992: Hamid Dastmalchi

1993: Jim Bechtel

1994: Russ Hamilton

1995: Dan Harrington

1996: Huck Seed

1997: Stu Ungar

1998: Scotty Nguyen

1999: Noel Furlong

2000: Chris Ferguson

2001: Carlos Mortensen

2002: Robert Varkonyi

2003: Chris Moneymaker

2004: Greg Raymer

2005: Joe Hachem

2006: Jamie Gold

2007: Jerry Yang

2008: Peter Eastgate

2009: Joe Cada

2010: Jonathan Duhamel

2011: Pius Heinz

2012: Greg Merson

2013: Ryan Riess

2014: Martin Jacobson

2015: Joe McKeehen

2016: Qui Nguyen

2017: Scott Blumstein

2018: John Cynn

2019: Hossein Ensan

2020: Nessun vincitore

2021: Koray Aldemir

2022: Espen Jorstad

2023: Daniel Weinman