Dall'hockey alle WSOP 2024, Marchessault protagonista a Las Vegas

Il campione di hockey Jonathan Marchessault è stato uno dei grandi protagonisti nei primi giorni delle World Series of Poker 2024. Con i suoi Golden Knights eliminati dai playoff della NHL, l’attaccante è stato al Paris Las Vegas per l’apertura della 55esima edizione delle WSOP dando il via all'iconico "Shuffle Up and Deal" e poi si è seduto al tavolo dell’evento Champions Reunion No-Limit Hold'em Freezeout per giocare il suo primo torneo di poker sportivo in assoluto, contro campioni del livello di Daniel Weinman. Dopo essersi seduto con la leggenda Daniel Negreanu per consigli e strategie.