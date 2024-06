WSOP 2024, il caso delle carte ‘segnate’: aperta un’indagine

Scoppia il caso delle carte segnate alle World Series of Poker 2024. Tutto è nato da un episodio di qualche giorno fa durante l’Event #15, 1.500$ Pot Limit Omaha Hi/Lo (vinto da Caleb Furth). A far scoppiare la polemica è stato un particolare tweet su X del giocatore Mike Holtz, che ha scritto: “10 mani dopo essermi seduto al PLO8 $1.500. Ogni A-2-3-4 in entrambi i deck era segnato, una donna che gioca i mixed games ha preso entrambi i mazzi ed è stata in grado di identificare ogni carta dall’asso al quattro a faccia in giù. Il floor ha cambiato il mazzo e ci ha detto che non faranno una indagine?!?!”. Secondo Holtz le carte erano leggermente piegate al centro.