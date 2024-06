WPT Prime Sanremo, trionfo di Priamo Carta al Main Event

Vittoria italiana al Main Event del WPT Prime al Casinò di Sanremo: a trionfare è Priamo Carta, capace di conquistare il primo premio del torneo che è stato caratterizzato da 781 entries. L’azzurro ha vinto dopo un final day durato oltre 6 ore e riuscendo a battere il romeno Traian Stanciu nell’heads up finale. Per il player sardo si tratta del primo grande successo in carriera. Rispettivamente quarto e quinto posto per Giuseppe Zarbo e Luigi Pignataro. Sul podio, invece, il bielorusso Uladzimir Luchkou, che si è piazzato terzo.