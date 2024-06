WSOP, Dzivielevski si ripete: quinto bracciale in 5 anni!

Yuri Dzivielevski si ripete ancora alle World Series of Poker . Il player brasiliano, che era un musicista prima di lanciarsi nel gioco del poker sportivo, è riuscito a trionfare nell’event ’ 53: $3,000 Nine Game Mix ’, conquistando il quinto braccialetto WSOP in 5 anni, in una carriera considerata ancora breve. Dal 2019 ad oggi, infatti, è stato capace di vincere 5 bracciali, con una media di uno all’anno.

WSOP, la classifica dei braccialetti

WSOP, le profezie di Negreanu

Dzivielevski, rimonta incredibile nel testa a testa finale

Conosciuto anche come “The Nerd Guy”, Dzivielevski ha vinto il torneo nonostante un heads up iniziato decisamente in svantaggio (2,8 milioni contro 12,3 milioni): si è reso protagonista di una fantastica rimonta e ha battuto lo statunitense Nick Julia nel testa a testa finale, chiudendo al primo posto e mettendo al polso il quinto braccialetto WSOP in carriera.