Scott Seiver, tripletta storica: terzo braccialetto alle WSOP2024

Ancora Scott Seiver, che non si ferma più alle World Series of Poker 2024 conquistando il terzo braccialetto in un mese. Dopo aver vinto prima al ‘$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship’ e poi al ‘$1.500 Razz’, il player statunitense è riuscito a trionfare anche all’Evento numero 72, il ‘$10.000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship’, battendo la concorrenza di 185 avversari e sconfiggendo il canadese Jonathan Krela nel testa a testa conclusivo durato circa 40 minuti.