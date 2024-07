Partito il Main Event alle WSOP 2024: date, programma e modalità

Alle World Series of Poker 2024 è iniziato il Main Event, l’evento più atteso dell’anno per giocatori e appassionati di poker sportivo. Il torneo è caratterizzato dalla modalità Freezeout, che offre un gioco più tradizionale rispetto alle modalità più moderne. E inoltre offre una condizione di parità a tutti i giocatori, che hanno la possibilità di un solo shot, senza opportunità di rientrare in gioco con eventuali re-entry e varie. Il buy-in del Main Event è di $10.000. Il torneo è iniziato il 3 luglio e il tavolo finale è in programma il 16-17 luglio all'Horseshoe Las Vegas.