Grande trionfo di Chance Kornuth alle World Series of Poker 2024 di Las Vegas. Il giocatore statunitense è riuscito a vincere l’evento 85 dell’edizione in corso, il Flip&Go dal buy-in di 1.000$, battendo un field totale di 1088 iscritti e portando a casa il quarto braccialetto WSOP in carriera. Secondo posto, invece, per Kannapong Thanarattrakul mentre il canadese Mike Leah ha chiuso in terza posizione.