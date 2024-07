WSOP 2024, Jonathan Tamayo vince il Main Event: è campione del mondo

Finisce con la vittoria di Jonathan Tamayo il Main Event delle World Series of Poker 2024. A trionfare è il giocatore statunitense, che è riuscito a battere un field da record (10.112 iscritti) e a vincere il braccialetto più prestigioso portando a casa un primo premio da 10 milioni di dollari. Il successo di Tamayo è arrivato nel cuore della notte italiana, quando è riuscito a battere nel testa a testa finale infinito (durato 65 mani) il connazionale Jordan Griff, vera sorpresa del torneo, che ha chiuso al secondo posto per un premio di 6 milioni di dollari. Terza posizione, invece, per lo svedese Niklas Astedt.