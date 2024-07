WSOP, i giocatori con più braccialetti: la classifica aggiornata

Si è concluso l’evento di poker sportivo più prestigioso, le World Series of Poker, e si iniziano a fare i conti dopo l’edizione 2024. Vediamo ora la classifica aggiornata dei giocatori che hanno vinto più braccialetti in carriera nella storia delle WSOP. A comandare la graduatoria è ancora Phil Hellmuth, rimasto a secco nell’ultima edizione ma ancora nettamente primo con 17 bracciali vinti. Accorcia le distanze, però, Phil Ivey che ha conquistato l’undicesimo braccialetto e si è staccato dal gruppetto a quota 10 (Seidel, Chan e Brunson). Da segnalare poi il grande balzo in classifica di Scott Seiver, capace di entrare nella storia vincendo ben tre bracciali alle WSOP 2024 e di salire a quota 7 nella classifica all time. Gli fanno compagnia Hennigan, Nguyen, Baxter e il canadese Daniel Negreanu, che ha messo il settimo bracciale al polso qualche settimana fa rompendo un digiuno lungo diversi anni.