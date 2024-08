EPT Barcellona: tutto quello che c'è da sapere

Ad agosto l’European Poker Tour festeggia il suo ventesimo compleanno nel luogo in cui tutto ha avuto inizio, il Casinò di Barcellona. Negli anni, questa tappa dell’European Poker Tour si è affermata come la più grande e la più amata. Dal suo lancio nel 2004, l’European Poker Tour ha visitato alcune delle località più iconiche d'Europa, come Monte Carlo, Londra, Berlino, Praga e Parigi, accogliendo i migliori giocatori di poker sportivo al mondo.