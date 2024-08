UKIPT, dominio azzurro a Londra: vince Gaspare Sposato

Ben tre italiani su quattro hanno concluso il Main Event dello UKIPT di Londra, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate di poker live, nelle prime quattro posizioni del torneo. A trionfare è stato Gaspare Sposato che ha cominciato da chip leader il final day del main event ed è riuscito a conquistare il primo posto avendo la meglio in heads-up su Atanas Pavlov. “Giocavo solo per il trofeo. Ero molto vicino l'anno scorso a Parigi, ma ho perso l'heads-up e molte volte stasera ho pensato che la stessa cosa sarebbe nuovamente successa. Ma questo trofeo è un regalo per mia moglie, ieri era il suo compleanno. È un bel momento per stare tutti insieme con gli amici e divertirsi” ha dichiarato Sposato. Alessandro Pichierri e Candido Cappiello hanno chiuso il torneo in terza e quarta posizione.