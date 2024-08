Poker, la strategia del bluff spiegata da Andrew Lichtenberger

Andrew Lichtenberger è un giocatore di poker molto famoso e apprezzato nell’intero circuito. Che spesso si sofferma, con interviste e articoli, su varie strategie del gioco. Stavolta, Lichtenberger ha deciso di dire la sua sull’essenza del bluff, che è una delle strategie più particolari del poker. “La penso in questo modo: ignorando la strategia per un momento, riconosciamo la nostra umanità. Questo a volte viene trascurato in un’epoca di poker con strategie altamente avanzate che la tecnologia ci ha offerto e la scelta di rinunciare alle emozioni al posto della logica. Parlando per esperienza, ho un tasso di successo molto più alto nel bluffare quando il bluff che sto facendo sembra giusto. Questo sentimento non è del tutto trascendente la logica, ma comprende invece sia la logica che l’emozione. Trovo che quando credo davvero in me stesso, è molto più probabile che anche il mio avversario mi creda“ ha spiegato il giocatore americano. Come riporta Poker.org.