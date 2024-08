Piqué flop all'EPT di Barcellona: che delusione all’High Roller

Gerard Piqué , ex difensore del Barcellona, fa parte di quel gruppo di calciatori ed ex calciatori appassionati al gioco del poker . Spesso lo spagnolo si cimenta al tavolo verde con i migliori giocatori di poker al mondo. Ed è capitato anche in questi giorni al Casinò Arts durante la tappa dell’EPT di Barcellona .

Piqué eliminato all'EPT di Barcellona

Piqué ha partecipato, entrando in gioco in registrazione tardiva, ad un High Roller da ventimila euro di buy-in che vedeva la partecipazione di professionisti come Erik Seide e Mike Watson. Il suo torneo, però, è durato pochissimo: l’ex difensore, rimasto con 32 big blinds, è infatti stato eliminato in blind war nello stesso livello di gioco con una coppia di 2 contro un KK avversario. Il torneo è stato poi vinto dal norvegese Kayhan Mokri.