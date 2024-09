Isaac Haxton inarrestabile: grande trionfo al Poker Masters 2024

Che trionfo per Haxton

Haxton, Player of the Year PGT 2023, è riuscito a battere la concorrenza di 83 rivali in uno dei tornei più importanti della kermesse a stelle e strisce e ha conquistato il primo premio, con una moneta da 352.800 dollari. Battendo il connazionale Jim Collopy in un heads-up molto ‘divertente’, iniziato praticamente alla pari, durato a lungo (con diversi saliscendi) prima del deal alla pari e delle mani conclusive caratterizzate da All-in alla cieca preflop.