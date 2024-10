Super Di Nicola alle WSOPE 2024: secondo bracciale in carriera

Continua la festa azzurra alle WSOPE 2024. Ermanno Di Nicola ha infatti trionfato all’Event #7, ‘1.650 NLHE 6-max’ e ha conquistato il suo secondo braccialetto in carriera dopo la vittoria nel 2023 al WSOPE ‘€550 No Limit Hold’em Colossus’. L’abruzzese ha battuto in due giorni un field di 351 partecipanti, ha dominato il tavolo finale eliminando in prima persona tutti gli avversari e ha vinto il testa a testa conclusivo (durato circa un’ora) contro il sudcoreano Dohang Na. "Mi piace il formato 6-max, è molto aggressivo e si adatta molto bene al mio stile di gioco,” ha dichiarato Di Nicola ai microfoni di WSOPE.