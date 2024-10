European Poker Tour a Cipro: programma, attività e live streaming

Dopo l'incredibile successo dell'evento inaugurale del 2023, l’European Poker Tour torna a Cipro per la sua prossima tappa. L’evento verrà nuovamente ospitato presso il Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa dal 9 al 20 ottobre e sarà un appuntamento all’insegna dell'adrenalina del poker sportivo sulle spiagge del Mediterraneo. Dodici giorni di tornei prenderanno il via con il Main Event Eureka del 9 ottobre, seguito dall’Eureka Cup e dall’Eureka High Roller. Il 13 ottobre sarà invece il turno dell’EPT e del Day 1 del Main Event .

Eureka

Main Event Eureka: dal 9 al 14 ottobre

Eureka Cup: dal 12 al 13 ottobre

High Roller Eureka: dal 13 al 14 ottobre

EPT

Super High Roller EPT: dal 13 al 15 ottobre

Main Event EPT: dal 14 al 20 ottobre

Mystery Bounty EPT: dal 16 al 18 ottobre

EPT High Roller: dal 18 al 20 ottobre

EMOZIONANTI ATTIVITÀ PER I GIOCATORI ANCHE LONTANO DAI TAVOLI

Tra gli avvenimenti salienti dell’evento, ci sarà il Party dei giocatori, in programma lunedì 14. Tutti i partecipanti e i loro ospiti saranno invitati a una serata di intrattenimento per festeggiare l’evento. Durante tutta la settimana, i giocatori potranno inoltre partecipare ad una vasta gamma di attività tra cui sci d’acqua, degustazione di vini e formaggie un tour dell’isola in barca.

LIVE STREAMING CON COMMENTO IN ITALIANO

Da martedì 15 ottobre si potrà seguire la diretta streaming del torneo con commento in italiano sulla pagina YouTube di PokerStarsNews. Lo streaming sarà disponibile anche nella Sezione Poker Sportivo di Tuttosport.com. Come di consueto, al commento tecnico si alterneranno le voci di Giada Fang, Alberto Russo e Pierpaolo Fabretti.