EPT Cipro, la diretta streaming: come vedere il torneo in tempo reale

L'EPT di Cipro 2024 è iniziato da qualche giorno e sta regalando grandi emozioni agli appassionati di poker sportivo. L'evento è in programma fino al 20 ottobre presso il Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa ed è disponibile in diretta streaming con i tornei più importanti. Da martedì 15 ottobre è possibile seguire la diretta streaming dell'EPT Cipro 2024 nella Sezione Poker Sportivo di Tuttosport.com. Come di consueto, al commento tecnico si alterneranno le voci di Giada Fang, Alberto Russo e Pierpaolo Fabretti.