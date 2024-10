Women Poker Hall of Fame 2024, ecco le 8 candidate

C’è grande attesa per scoprire quale giocatrice entrerà nel 2024 nella Women in Poker Hall of Fame (WPHOF). Le candidature sono rimaste aperte fino al 23 settembre 2024 e la WPHOF ha annunciato le otto candidate di questa edizione: Kristen Bicknell Foxen, Liv Boeree, Jeanne David, Jamie Kerstetter, Kara Scott, Rebecca McAdam Willetts, Annette Obrestad e Jennifer Shahade. Nei giorni scorsi si è aperta la votazione che rimarrà attiva fino al 30 ottobre.